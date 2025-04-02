Прогнуться или разозлить Трампа? Киев столкнется с дилеммой из-за сделки по минералам - WSJ - 02.04.2025 Украина.ру
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Прогнуться или разозлить Трампа? Киев столкнется с дилеммой из-за сделки по минералам - WSJ
Прогнуться или разозлить Трампа? Киев столкнется с дилеммой из-за сделки по минералам - WSJ - 02.04.2025 Украина.ру
Прогнуться или разозлить Трампа? Киев столкнется с дилеммой из-за сделки по минералам - WSJ
Если США будут настаивать на последнем варианте сделки по минералам, Украина столкнется с дилеммой, сообщила газета Wall Street Journal
2025-04-02T13:04
2025-04-02T13:03
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"Киев столкнется с дилеммой: подписать сделку и надеяться, что она не будет введена в силу в будущем, или отказаться и спровоцировать гнев Белого дома", - говорится в публикации.Издание подчеркивает, что Киев пытается не злить Трампа и при этом не прогнуться под давлением подписать последний вариант сделки по минералам.Кроме того, газета вспоминает "цену гнева" Трампа, которая стала "слишком очевидной для Киева" после конфликта Владимира Зеленского и президента США в Белом доме в конце февраля.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.При этом во вторник глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, ес, мид, владимир зеленский
Новости, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, ЕС, МИД, Владимир Зеленский

Прогнуться или разозлить Трампа? Киев столкнется с дилеммой из-за сделки по минералам - WSJ

13:04 02.04.2025
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : president.gov.ua
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Если США будут настаивать на последнем варианте сделки по минералам, Украина столкнется с дилеммой, сообщила газета Wall Street Journal
"Киев столкнется с дилеммой: подписать сделку и надеяться, что она не будет введена в силу в будущем, или отказаться и спровоцировать гнев Белого дома", - говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что Киев пытается не злить Трампа и при этом не прогнуться под давлением подписать последний вариант сделки по минералам.
Кроме того, газета вспоминает "цену гнева" Трампа, которая стала "слишком очевидной для Киева" после конфликта Владимира Зеленского и президента США в Белом доме в конце февраля.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Позднее украинские СМИ писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС.
При этом во вторник глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже начал консультации с США о новом тексте соглашения о минералах, по его словам, уже прошел один раунд переговоров.
Подробнее об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевСШАУкраинаДональд ТрампЕСМИДВладимир Зеленский
 
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