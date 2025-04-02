Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон - 02.04.2025 Украина.ру
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Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон
Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон - 02.04.2025 Украина.ру
Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон
Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен. Об этом сообщил 2 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-02T13:50
2025-04-02T13:50
новости
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дмитрий песков
стив уиткофф
вооруженные силы украины
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"Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - сказал Песков.Телеканал CNN со ссылкой на источники информировал, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом "об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине". Ради визита в США с Дмитриева якобы временно сняли санкции, добавили источники телеканала.Сам Дмитриев, реагируя на новость, заявил о существовании сопротивления диалогу РФ и США.Подробнее в материале - Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуёмный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, вашингтон, россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, вооруженные силы украины
Новости, Вашингтон, Россия, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины

Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон

13:50 02.04.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен. Об этом сообщил 2 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - сказал Песков.
Телеканал CNN со ссылкой на источники информировал, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом "об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине". Ради визита в США с Дмитриева якобы временно сняли санкции, добавили источники телеканала.
Сам Дмитриев, реагируя на новость, заявил о существовании сопротивления диалогу РФ и США.
Подробнее в материале - Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуёмный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля на сайте Украина.ру.
 
НовостиВашингтонРоссияСШАДмитрий ПесковСтив УиткоффВооруженные силы Украины
 
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