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Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон

Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон - 02.04.2025 Украина.ру

Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон

Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен. Об этом сообщил 2 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-04-02T13:50

2025-04-02T13:50

2025-04-02T13:50

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дмитрий песков

стив уиткофф

вооруженные силы украины

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"Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - сказал Песков.Телеканал CNN со ссылкой на источники информировал, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом "об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине". Ради визита в США с Дмитриева якобы временно сняли санкции, добавили источники телеканала.Сам Дмитриев, реагируя на новость, заявил о существовании сопротивления диалогу РФ и США.Подробнее в материале - Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуёмный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля на сайте Украина.ру.

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новости, вашингтон, россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, вооруженные силы украины