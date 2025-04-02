https://ukraina.ru/20250402/1062237504.html
Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон
Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон - 02.04.2025 Украина.ру
Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон
Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен. Об этом сообщил 2 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-02T13:50
2025-04-02T13:50
2025-04-02T13:50
новости
вашингтон
россия
сша
дмитрий песков
стив уиткофф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - сказал Песков.Телеканал CNN со ссылкой на источники информировал, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом "об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине". Ради визита в США с Дмитриева якобы временно сняли санкции, добавили источники телеканала.Сам Дмитриев, реагируя на новость, заявил о существовании сопротивления диалогу РФ и США.Подробнее в материале - Затянувшийся конфликт, провалы ВСУ, неуёмный Зеленский. Главное на Украине на утро 2 апреля на сайте Украина.ру.
вашингтон
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вашингтон, россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, вооруженные силы украины
Новости, Вашингтон, Россия, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины
Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон
Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен. Об этом сообщил 2 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков