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Болота Литвы и танк "Геркулес". Опасные традиции литовских болот

Болота Литвы и танк "Геркулес". Опасные традиции литовских болот - 02.04.2025 Украина.ру

Болота Литвы и танк "Геркулес". Опасные традиции литовских болот

Как в литовских болотах пропала натовская бронемашина и американские солдаты

2025-04-02T13:31

2025-04-02T13:31

2025-04-02T13:31

эксклюзив

литва

украина

сша

гитанас науседа

ленин

константин бондаренко

нато

ес

f-16

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"Уникальные естественные ловушки", - так называет полигоны своей страны сам президент Литвы Науседа.21 год пребывания Литвы в НАТО - как эту дату отметили в Литве?ЛИТОВСКАЯ ТРЯСИНАЗагадочная история произошла в Литве.В болоте на границе Литвы и Белоруссии утонул американский танк. Вернее, ремонтно-эваукационная бронемашина "Геркулес", весом 70 тонн.Долго пытались его вытащить. Вытаскивали неделю.Сначала утопили в болоте ещё один танк.Потом утопили литовский земснаряд.Болото пытались немного осушить. Всё было бесполезно. Это "торфяной биотоп".Потом прибыла помощь из Польши. Что-то попытались сделать, но тоже развели руками.В конце концов, приехали американцы, и с некоторым трудом, но справились с задачей. "Геркулес" наконец вытащили из болота, через неделю после утопления.Участвовали два других "Геркулеса", два бульдозера и сотни специалистов, в том числе водолазы.Болот о, которого нет на картеНо как же танк мог попасть в болото?Американцы участвовали в совместных учениях, на полигоне было болото, которое никто не обозначил как опасный участок.Сейчас все пытаются сделать вид, что это просто трагическая случайность.В растерянности министр обороны Шакалене Довиле. Разводит руками президент Гитанас Науседа. Посол США Кара Макдональдс тоже не знает, что сказать.Они грустной кучкой сходили к болоту, постояли, посмотрели.Провели церковную службу в соборе, постояли на коленях.Ну а если это не случайность, а закономерность? В коррумпированной стране, давно живущей на "дотации от ЕС", где никто ни за что не отвечает, не строит, не ремонтирует.И даже карты нормальные нарисовать не могут. Болота, как выяснилось, попросту не было на карте.Прощай, СССР!А совсем недавно бывший член КПСС, а ныне президент Литвы Гитанас Науседа на каком-то очередном форуме, где все призывали друг друга наложить ещё больше санкций на Россию, кричал:- Прощай, Ленин! Прощай, Россия!Потом провели большой молодёжный вечер в Вильнюсе. Там уже совместно пели:- Прощай, прощай, Ленин!Это не шутка, не розыгрыш. Они собираются огромным залом (в помещении, построенном, конечно, во время пребывания страны в СССР, когда развивали "культуру всех народов") и поют "прощай, Ленин!"При чём тут вообще Ленин?Потом сделали ещё очень важное дело: на всех канализационных люках в центре Вильнюса скололи железными ломами надпись "СССР".35 лет прошло, как нет СССР, а они не смогли за это время люки поменять. И надписи сколоть не смогли, раз уж они им так мозолили глаза.35 лет поют: "прощай, Ленин!" Наконец заметили "вражеские" канализационные люки.Выросли уже два поколения, которые умеют хорошо петь, ругать "СССР", разрушать построенную за время Литвы "в СССР" промышленность и знают, что это - основное условие продвижения по службе в стране ЕС.Всё, как в другой хорошо знакомой нам стране, где на вопрос: а что вы будете делать с экономикой? - отвечали: а зачем нам об этом думать, мы попросим денег, нам дадут.Так рассказывает украинский политолог Константин Бондаренко про украинское правительство, Кабмин и современную экономику Украины.Литовская трясина: без картИ с болотом выяснилась ещё одна проблема: оно не просто так не было нанесено на карту, как выясняется.Как же так? Позвали белых господ и не подготовили карту?А почему не было нанесено?"Из-за попыток землевладельцев подделать данные об участках", - рассказал председатель литовского фонда охраны болот Нериюс Заблецкис.Ну а американцы по внешним признакам не смогли определить, что перед ними - литовская трясина."Они никогда не видели такой биотоп," - сказал про американцев грустный натуралист.То есть попали натовцы в литовское болото:а) из-за местного разгильдяйства и местечковой коррупцииб) из-за собственной тупости и наверняка - нарушения инструкции, так как зачем они отправились на бронемашине в район болота, ответить никто не может.Так же как обходят стороной вопрос, были ли трезвыми американские воины на момент погружения бронемашины в литовскую трясину.Нужен памятник!Но на этом история не заканчивается!К посольству США в Литве подгоняют народ, с цветочками. Все грустят об американцах, сгинувших в литовской болотной жиже.И тут, на волне грусти и патриотизма выступил Швенченский районный муниципалитет с призывом поставить... памятник "храбрым американским солдатам"!Чтобы "их жертва не была напрасной".Какая жертва? Жертва богам разгильдяйства, жадности и коррупции?Погибшие в болоте (из-за, как мы поняли, жадных местных землевладельцев и коррумпированных чиновников) - оказывается, сделали это "во имя безопасности всего мира".Герой УкраиныКак тут не вспомнить ещё одно награждение, произошедшее на Украине.Пилота Алексея Меся наградили званием Героя Украины.Он погиб, вылетев на самолёте F-16 чуть ли не в первый боевой вылет.При этом выяснилось, что пилот был сбит, по случайности, собственной (точнее, американской) ракетой "Пэтриот".Наверное, и памятник Герою Украины должен выглядеть так: взлетающий самолет F-16, который сбивает ракета "Пэтриот".Это будет вершина, апофеоз украинской "революции гидности" (революции достоинства).Саморазрушение в духе "прибалтийского достоинства", "украинского достоинства" продолжается.Непроходимые болота, "уникальный литовский биотоп" с жадными чавкающими звуками засасывают технику, людей, туда же, в эти торфяные глубины, уходят НАТО и ЕС.А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис как раз зачем-то решил напомнить, что в эти дни исполняется 21 год с момента вступления Литвы в НАТО.Заодно министр заверил Госсекретаря США Марко Рубио, что Литва способна принять в 2 раза больше американских военных, чем сейчас находится на её базах.Литовские болота по-прежнему ждут американских "защитников"."Уникальные естественные ловушки", - разводит руками президент Литвы Науседа.О других особенностях европейской политики и, в частности, в Прибалтике - Европейский перекрёсток. Почему воинственная Прибалтика закупается спичками и гречкой

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Елена Мурзина

эксклюзив, литва, украина, сша, гитанас науседа, ленин, константин бондаренко, нато, ес, f-16