Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция из цикла "Украинское досье" - 02.04.2025 Украина.ру
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Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция из цикла "Украинское досье"
Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция из цикла "Украинское досье" - 02.04.2025 Украина.ру
Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция из цикла "Украинское досье"
В международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал) прошла мультимедийная конференция "Большая сделка вокруг Украины: границы возможного". Организатор – издание "Украина.ру"
2025-04-02T13:10
2025-04-02T14:35
видео
украина
россия
сша
михаил делягин
дональд трамп
перемирие
сво
переговоры
международные отношения
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Участники: — Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей БАКЛАНОВ; — Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН; — Политический обозреватель Дмитрий КУЛИКОВ;— Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей СИЛАКОВ;— Политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;Ведущий — главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.После прихода к власти в США Дональда Трампа развернулась бурная деятельность вокруг вопроса перемирия на Украине, чему сопутствует целый ряд переговоров и сделок. Участники конференции обсудили различные аспекты, начиная от сделки по редкоземельным металлам и заканчивая вопросом санкций и признания новых регионов Российской Федерации на международном уровне.
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видео, украина, россия, сша, михаил делягин, дональд трамп, перемирие, сво, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатия, редкоземельные металлы, антироссийские санкции, новые регионы, национальные интересы, национальная безопасность, евразия, европа, видео
Видео, Украина, Россия, США, Михаил Делягин, Дональд Трамп, перемирие, СВО, переговоры, международные отношения, Международная политика, дипломатия, редкоземельные металлы, антироссийские санкции, Новые регионы, национальные интересы, национальная безопасность, Евразия, Европа

Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция из цикла "Украинское досье"

13:10 02.04.2025 (обновлено: 14:35 02.04.2025)
 
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В международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал) прошла мультимедийная конференция "Большая сделка вокруг Украины: границы возможного". Организатор – издание "Украина.ру"
Участники:
— Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей БАКЛАНОВ;
— Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН;
— Политический обозреватель Дмитрий КУЛИКОВ;
— Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей СИЛАКОВ;
— Политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
Ведущий — главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
После прихода к власти в США Дональда Трампа развернулась бурная деятельность вокруг вопроса перемирия на Украине, чему сопутствует целый ряд переговоров и сделок. Участники конференции обсудили различные аспекты, начиная от сделки по редкоземельным металлам и заканчивая вопросом санкций и признания новых регионов Российской Федерации на международном уровне.
 
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