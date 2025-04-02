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Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция из цикла "Украинское досье"

Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция из цикла "Украинское досье" - 02.04.2025 Украина.ру

Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция из цикла "Украинское досье"

В международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал) прошла мультимедийная конференция "Большая сделка вокруг Украины: границы возможного". Организатор – издание "Украина.ру"

2025-04-02T13:10

2025-04-02T13:10

2025-04-02T14:35

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сша

михаил делягин

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международные отношения

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Участники: — Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей БАКЛАНОВ; — Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН; — Политический обозреватель Дмитрий КУЛИКОВ;— Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей СИЛАКОВ;— Политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;Ведущий — главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.После прихода к власти в США Дональда Трампа развернулась бурная деятельность вокруг вопроса перемирия на Украине, чему сопутствует целый ряд переговоров и сделок. Участники конференции обсудили различные аспекты, начиная от сделки по редкоземельным металлам и заканчивая вопросом санкций и признания новых регионов Российской Федерации на международном уровне.

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2025

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