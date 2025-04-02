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"В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США

"В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США - 02.04.2025 Украина.ру

"В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США

Евросоюз ответит на новые пошлины США. Об этом 2 апреля сообщил на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

2025-04-02T14:05

2025-04-02T14:05

2025-04-02T14:05

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Еврокомиссия подвергла резкой критике решение официального Вашингтона ввести пошлины на товары из Евросоюза и Британии. В ходе брифинга официальный представитель ЕК сообщил журналистам, что ответ ЕС на пошлины США будет.Накануне, 1 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила Европарламент в применении ответных мер на введение США ввозных пошлин. Она подвергла резкой критике политику Дональда Трампа и заявила, что новая администрация Белого дома начала конфронтацию с ЕС, что приведёт к ухудшению жизни американцев.До этого Дональд Трамп обвинил торговых партнёров США в паразитировании на открытости рынка своей страны и заявил, что введёт ввозные пошлины на товары из стран, которые облагают высокими пошлинами продукцию американский производителей. в частности, Вашингтон анонсировал введение 25% ввозных пошлин на сталь и алюминий, автомобили и автокомпоненты. Производители Британии и ЕС озабочены также перспективами американских пошлин на медикаменты, продукцию деревообработки и другие товары. При этом официальный Лондон воздержался от применения ответных мер к товарам из США под предлогом нежелания нервировать субъекты хозяйствования.Экспертные мнения на тему проблем международных отношений представлены в публикации Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция "Украинское досье"

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новости, сша, вашингтон, британия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, пошлина, санкции, торговля, международные отношения