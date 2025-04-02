"В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США - 02.04.2025 Украина.ру
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"В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США
"В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США - 02.04.2025 Украина.ру
"В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США
Евросоюз ответит на новые пошлины США. Об этом 2 апреля сообщил на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
2025-04-02T14:05
2025-04-02T14:05
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вашингтон
британия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
ес
пошлина
санкции
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Еврокомиссия подвергла резкой критике решение официального Вашингтона ввести пошлины на товары из Евросоюза и Британии. В ходе брифинга официальный представитель ЕК сообщил журналистам, что ответ ЕС на пошлины США будет.Накануне, 1 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила Европарламент в применении ответных мер на введение США ввозных пошлин. Она подвергла резкой критике политику Дональда Трампа и заявила, что новая администрация Белого дома начала конфронтацию с ЕС, что приведёт к ухудшению жизни американцев.До этого Дональд Трамп обвинил торговых партнёров США в паразитировании на открытости рынка своей страны и заявил, что введёт ввозные пошлины на товары из стран, которые облагают высокими пошлинами продукцию американский производителей. в частности, Вашингтон анонсировал введение 25% ввозных пошлин на сталь и алюминий, автомобили и автокомпоненты. Производители Британии и ЕС озабочены также перспективами американских пошлин на медикаменты, продукцию деревообработки и другие товары. При этом официальный Лондон воздержался от применения ответных мер к товарам из США под предлогом нежелания нервировать субъекты хозяйствования.Экспертные мнения на тему проблем международных отношений представлены в публикации Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция "Украинское досье"
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новости, сша, вашингтон, британия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, пошлина, санкции, торговля, международные отношения
Новости, США, Вашингтон, Британия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС, пошлина, санкции, торговля, международные отношения

"В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США

14:05 02.04.2025
 
© AP / Geert Vanden WijngaertСаммит в Брюсселе флаги ЕС США
Саммит в Брюсселе флаги ЕС США - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP / Geert Vanden Wijngaert
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Евросоюз ответит на новые пошлины США. Об этом 2 апреля сообщил на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
Еврокомиссия подвергла резкой критике решение официального Вашингтона ввести пошлины на товары из Евросоюза и Британии. В ходе брифинга официальный представитель ЕК сообщил журналистам, что ответ ЕС на пошлины США будет.
"Ответ последует в подходящий момент после ожидаемого сегодня вечером заявления", - уточнил Жилл.
Накануне, 1 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила Европарламент в применении ответных мер на введение США ввозных пошлин. Она подвергла резкой критике политику Дональда Трампа и заявила, что новая администрация Белого дома начала конфронтацию с ЕС, что приведёт к ухудшению жизни американцев.
Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Вчера, 14:27
Еврокомиссия заявила о необходимости нового пакета антироссийских санкцийПринятие нового комплекса санкций против России в Евросоюзе оценивается как необходимость. Об этом 1 апреля в Европарламенте заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
До этого Дональд Трамп обвинил торговых партнёров США в паразитировании на открытости рынка своей страны и заявил, что введёт ввозные пошлины на товары из стран, которые облагают высокими пошлинами продукцию американский производителей. в частности, Вашингтон анонсировал введение 25% ввозных пошлин на сталь и алюминий, автомобили и автокомпоненты.
Производители Британии и ЕС озабочены также перспективами американских пошлин на медикаменты, продукцию деревообработки и другие товары. При этом официальный Лондон воздержался от применения ответных мер к товарам из США под предлогом нежелания нервировать субъекты хозяйствования.
Экспертные мнения на тему проблем международных отношений представлены в публикации Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция "Украинское досье"
 
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