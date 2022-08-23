https://ukraina.ru/20220823/1037940321.html

Почему вместо десанта на Змеиный морская пехота Черноморского флота атаковала дельту Дуная

Почему вместо десанта на Змеиный морская пехота Черноморского флота атаковала дельту Дуная - 23.08.2022 Украина.ру

Почему вместо десанта на Змеиный морская пехота Черноморского флота атаковала дельту Дуная

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T02:00

2022-08-23T02:00

2022-08-23T02:00

бессарабия

дунай

история

змеиный

1944 г

великая отечественная война

морская пехота

десант

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После форсирования Днестровского лимана особой группой 46-й армии 3-го Украинского фронта, потрепанные дивизии 3-й румынской армии спешно отходили к Дунаю, намереваясь остановить советское наступление по его рубежу. Советское командование это предусмотрело и в ночь с 23 на 24 августа начало операцию, целью которой стал прорыв в дельту крупнейшей реки Европы.Главная роль здесь отводилась 384-му отдельному Николаевскому батальону морской пехоты (онбмп) майора Фёдора Евгеньевича Котанова, который, в соответствии с приказом командования, начал подготовку к высадке 19 августа.Первоначально она планировалась не в устье Дуная, а на остров Фидониси, который в наше время именуется Змеиным. Сам майор и несколько его бойцов участвовали ещё в высадке под Новороссийском на "Малой земле" легендарного батальона Цезаря Львовича Куникова.Непосредственно 384-й онбмп прославился в боях за Таганрог, Мариуполь и особенно, благодаря десанту лейтенанта Ольшанского, за Николаев. В связи с этим подразделению присвоили звание "Николаевского". Единицы уцелевших в этой героической операции морпехов, которым, как и всем её участникам, в апреле 1945 года присвоят звания Героев Советского Союза, также готовились к десантированию с остальными своими товарищами.В расположение батальона, в Одессу, грузовики доставили несколько тонн снарядов, мин, патронов, гранат и продовольствия.Территория батальона превратилась в своеобразный "базар": усевшиеся за столиками ротные старшины и писари выдавали бойцам положенное боепитание и сухпай. Каждый автоматчик получил по три коробки с патронами, в каждой по 500 штук. Только этот боезапас весил 15,3 кг. А ещё каждый морпех брал гранаты на выбор – мощные оборонительные лимонки Ф-1, такие безопаснее всего бросать из-за укрытия, наступательные РГ-42 или противотанковые; мины.Во второй половине того же дня объявили тревогу и зачитали приказ о подготовке к десантированию, который отдал командующий Дунайской флотилией уроженец Каменец-Подольского контр-адмирал Сергей Георгиевич Горшков, и приказ майора Котанова о формировании и составе боевых групп, а также о назначении их командиров. Политработники раздали морпехам бланки бумаги с портретом Сталина, на которых каждый своими словами написал клятву. После этого были проведены тренировочные погрузка и выгрузка.Начиная с 20-го числа, батальон находился в полной боевой готовности.К середине 23 августа румыны, готовясь отходить за Дунай, навели через него в районах Вилково, Килии Новой, Измаила и Галаца переправы. Для прикрытия от возможного десанта с моря часть их сил закрепилась в районе села Жебрияны (современное Приморское Одесской обл.), юго-восточнее его и на косе озера Кундук. С наступлением темноты в ночь на 24 августа вражеские войска должны были начать отход вдоль черноморского побережья по косе озера Кондук на Жебрияны, Вилково и далее – на правый берег Дуная.Советское командование предусмотрело такое развитие событий.Десанту морской пехоты предстояло быстро захватить прибрежные оборонительные пункты и переправы через Дунай, лишив тем самым противника возможности за него отступить. Утром 23 августа командующий Черноморским флотом адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский отдал командующему Дунайской флотилией контр-адмиралу Сергею Георгиевичу Горшкову приказ вечером того же дня приступить к выполнению операции по форсированию дельты Килийского гирла реки Дунай.Десант, подготовленный к высадке на Фидониси, требовалось высадить у Жебриян с тем, чтобы он после продвинулся к Вилково и занял его.В 20:30 из Одессы в море вышла группа прорыва в составе 11 бронекатеров, 6 минных катеров, 6 речных тральщиков, 10 полуглиссеров и 6 катеров ЗИС. Их экипажи подчинялись командиру 4-й бригады речных кораблей капитану 2-го ранга Петру Павловичу Давыдову.В 21:10 там же в Одессе началась погрузка 285-ти морских десантников 384-го онбмп на катера группы высадки. Она включала 3 так называемых "малых охотника", 9 бронекатеров, 2 минных катера и 3 полуглиссера. Эту группу возглавлял капитан 3-го ранга Павел Иванович Державин.Командовал высадкой адмирал Горшков, его штаб разместился на одном из "морских охотников".Наиболее тяжёлым вооружением у морпехов были 4 82-мм миномета и 10 противотанковых ружей (ПТР). Общий вес боезапаса составил 2,2 тонны.В 22:15 группа высадки вышла из порта двумя кильватерными колоннами. Корабли хранили полное радиомолчание и соблюдали светомаскировку – команды передавались только голосом. На палубах находились расчёты пулемётов и ПТР – в случае боестолкновения они должны были усилить огонь катеров, остальные морпехи укрывались в трюмах.В 1:59 группа высадки обогнала группу прорыва. Бронекатера шли по прибрежному фарватеру, сохраняя среднюю скорость 12 узлов (около 22 км/ч). В 4:15 началась высадка, которой никто не помешал. Советский десант почему-то оказался для румын полной неожиданностью, и морпехи 384-го онбмп высадились буквально за 15 минут. Враг открыл неорганизованный огонь, только когда первые десантники уже находились на берегу.Катера, пулемёты и миномёты подвергли прибрежные вражеские огневые точки плотному массированному обстрелу, и вскоре они были захвачены. Затем настал черёд передовой лини окопов.Труднее всего пришлось группе десантников, высадившихся на песчаную косу возле маяка фронтом на юг. На практически голой местности морпехи попали под огонь. Они попытались из-под него вырваться, но им помешали строчившие из дотов пулемёты, затем на косе появились густые цепи вражеских солдат – группа начала медленно отходить. Некоторые десантники уже отстреливались, стоя по грудь в воде, когда с бронекатеров заметили, что морпехам приходится туго – несколько кораблей пошли вдоль берега к маяку и открыли шквальный огонь.Теперь начали пятиться румыны. Разъярённые обидным "купанием", десантники бросились в контратаку, обратили врага в бегство и на его плечах ворвались в Жебрияны.К 7:30 село было зачищено от противника полностью, было захвачено значительное число пленных. Они показали, что батальону Котанова здесь противостоят остатки разгромленной под Аккерманом 153-й пехотной дивизии вермахта (порядка 2 тыс. чел), 380-й отдельный королевский полк румын и 10-й отдельный батальон немецких егерей (в его составе было множество снайперов).Майор Котанов в качестве своего наблюдательного пункта выбрал колокольню церкви в Жебриянах. Около 80 своих бойцов он направил на юг в Вилково. Остальные десантники заняли оборону фронтом на север на двух перешейках: одном – в основании Кундукской косы, втором – между озером Кундук и озером без названия, лежавшим чуть западнее Жебриян. Теперь всем вражеским войскам, пробивавшимся к переправе у Вилково, требовалось прорваться через созданный морпехами заслон.В основании Кундуксой косы в 6:00 группа закрепилась группа уроженца Николаевской области старшего лейтенанта Леонида Антоновича Михайловского численностью 58 человек. Она сначала заняла фронтом на север вражеские траншеи, вырытые у основания косы, где её ширина достигала 200 метров. Затем, ведя огонь из автоматов на бегу, морпехи попытались как можно дальше продвинуться по косе вверх на север, но напоролись на организованную в районе находившегося здесь ранее рыбацкого хозяйства вражескую оборону. По мере продвижения на север коса становилась уже, и наступавшие оказывались в проигрышном положении.Впереди продвигалось отделение героя Николаевского десанта уроженца Котовска Одесской области (современного Подольска) старшины 2-й статьи Кирилла Бочковича. Дорогу ему преградила какая-то избушка, за которой возвышался частокол бревенчатых свай с ведущей на него узкой лесенкой. Бочковичу оставалось до неё метров семь, когда пуля снайпера попала ему прямо в рот. Он рухнул на спину, выпустив из рук автомат.Старший лейтенант Михайловский приказал всем залечь и окопаться. Тем не менее, разгорячённые первыми удачными часами боя, некоторые морпехи пытались самостоятельно поднять своих товарищей в атаку, но один за другим падали, сражённые снайперскими пулями.Коса сразу за избушкой поворачивала влево, а потому бежавшие по ней в атаку враги были перед морпехами, как на ладони. Они отражали одну атаку за другой, постепенно укрепляя свою оборону в строениях рыбацкой артели, но делать это становилось всё тяжелей. Поднялось жаркое августовское солнце, вода во флягах у десантников давно закончилась, губы от жары потрескались… Но это ещё полбеды.Стволы пулемётов "Максим" охлаждаются пресной водой, но она давно выкипела. Пришлось заливать морскую, разъедающую металл, однако другого выхода не было. Кожухи и стволы внутри них постепенно покрывались нарастающей коркой морской соли, но зато пулемёты продолжали стрелять.К 8:00 враг сосредоточил на косе более двух полков пехоты. Они волна за волной накатывались на бойцов Михайловского, и каждый раз откатывались назад, усеивая нагревающийся песок телами убитых и умирающих.Выявив огневые точки морпехов, враг сосредоточил на них огонь своих пушек и миномётов. Ряды десантников редели, боезапас подходил к концу.Котанов бросил на усиление обороны в основании Кундукской косы свой резерв – взводы разведчиков, сапёров, миномётчиков, пулемётчиков и взвод ПТР. Также он запросил огневую поддержку у кораблей Дунайской флотилии и штурмовой авиации флота.Очередная атака началась в 9:45, но она вновь была сорвана массированным огнём десанта, кораблей и атаками с воздуха бронированных Ил-2. Когда противник в очередной раз откатился, морпехи выбрались из своих окопов и собрали оружие, патроны и гранаты убитых румын.Последовали новые атаки.В критический момент боя герой Николаевского десанта краснофлотец Иван Павлович Дементьев, стоя в полный рост, невозмутимо открыл дверь барака, в котором до войны рыбаки перерабатывали пойманную ими рыбу, а десантники теперь держали оборону, направился к залёгшим на косе врагам, и стал знаками показывать им, чтобы они сдавались. К удивлению его обомлевших товарищей, те послушались, и один за другим уныло побрели по песку в сторону десантников. Вскоре их набралось 60 человек.Пока группа Михайловского сражалась на косе, часть врагов попыталась обойти озеро Кундук по западному берегу, но напоролось на северо-западной окраине Жебриян на кинжальный огонь закрепившейся здесь на перешейке между двумя озёрами группы лейтенанта Михаила Ивановича Панкевича. Все вражеские атаки здесь были отбиты.К 10:00, решив, что атаковать закрепившихся на Кундукской косе русских бесполезно, немцы и румыны стали массово сдаваться. Проходя мимо позиций "котановцев", они с изумлением оглядывались – враги не ожидали, что их массированные атаки отбивает буквально горстка людей. Один из них на ломанном русском с горечью сказал: "Если бы мы знали, что вас столько, мы бы ни за что не сдались", после чего грязно выругался.Вскоре, однако, поток сдающихся иссяк – к позициям группы Михайловского приблизилось очередное немецкое подразделение с явным намерением идти на штурм. В морпехов полетели гранаты, они в ответ стали бросать свои. Наиболее в этом противостоянии отличился старшина 1-й статьи Вагаршак Петросович Бадальян. Его позиция оказалась к врагам ближе всего, и он швырял в них одну гранату за другой.Наступил критический момент.Один из морпехов, семафоря с берега, как флажками, двумя бескозырками, передал на корабли сообщение: "Прошу поддержать огнем. Командир". Но катера стали бить по позициям десантников, один из снарядов контузил старшего лейтенанта Михайловского – требовалось скорректировать огонь. Вновь замелькали бескозырки – морпех начал передавать новый текст, но упал, сражённый вражеской пулей.Бескозырки подхватил старший матрос уроженец Днепропетровской области Пётр Ильич Нетребко: "Бейте правее домика". На головы немцев посыпались 76-мм снаряды, а затем ударили установленные на нескольких катерах "Катюши".Враг прекратил сопротивление и сдался, начался подсчёт трофеев и потерь.Всего десантники Котанова, катера и авиация уничтожили около полутора тысяч врагов, ещё 4800 были взяты в плен. Потери 384-го онбмп составили 12 человек погибшими и 16 ранеными. Среди последних оказался и герой Николаевского десанта краснофлотец Иван Дементьев. Через несколько дней он скончался от ран в одном из одесских госпиталей.Возникла проблема с тем, как охранять пленных, ведь их было более чем в 30 раз больше, чем десантников. Старший лейтенант Михайловский приказал разрезать им пояса, спороть на ширинках пуговицы и загнать в море. Стоя по шее в воде, поддерживая руками спадающие штаны, сопротивляться немцам и румынам было не совсем удобно. В результате с охраной справились всего два автоматчика, а с последующим конвоированием в тыл – двенадцать.Тем временем отправившаяся на запад от Жебриян в сторону Вилково группа десантников уроженца Кировоградской области ст. лейтенанта Василия Степановича Маковецкого освобождала один за другим населённые пункты: Галилешти (современное село Десантное), Димтрешти (Мирное), Кара-Махмеда (Шевченково).Одновременно катера и глиссеры группы прорыва Дунайской флотилии вошли в Килийское гирло Дуная и приблизились к Вилково. С северо-восточной стороны к городу приближалась усиленная рота всё того же 384-го онбмп майора Котанова.24 августа около 9:00 корабли капитана 2-го ранга Давыдова на подходе к Вилково обнаружили вражескую переправу. По ней шло активное отступление немецких и румынских войск на правый берег. Бронекатера тут же расстреляли переправу из своих пушек, был высажен набранный из личного состава кораблей десант, который захватил более 200 пленных и богатые трофеи.Под прикрытием дымовой завесы корабли двинулись дальше к Вилковскому порту.Уже через два часа комендоры подавили в нём вражеские огневые точки и высадили десант. Он действовал настолько решительно и смело, что охрана порта стала отходить в город. В 18:00 на северные окраины Вилково ворвались морпехи Котанова. Почти 7 часов они преодолевали 16-километровое расстояния между Жебриянами и Вилково, брели по плавням по колено, а последние несколько километров по пояс в воде, неся на себе оружие, боеприпасы, прочую амуницию – всего порядка по 30-35 кг на человека.Когда десантники добрались до северной окраины Вилково, они еле стояли на ногах, но тут же вступили в бой.Рота разделилась на три группы. Одна из них захватила табун лошадей. Недолго думая, морпехи вскарабкались на крупы животных и атаковали румын в конном строю вместе со всем табуном, чем посеяли в гарнизоне Вилково панику.К полуночи город был освобождён. Враг потерял около 300 солдат и офицеров убитыми, и порядка 2000 пленными. Были захвачены 1000 лошадей, несколько самоходных зенитных орудий, большое количество боеприпасов.Во второй половине дня из Одессы отправились ещё 3 бронекатера с 95 морпехами 384-го онбмп, 8 бронекатеров с 285 бойцами 369-го отдельного Керченского батальона морской пехоты и 18 торпедных катеров с 274 штрафниками из 613-й отдельной штрафной роты морской пехоты. К исходу дня они уже были в Вилково и усилили его оборону. К тому времени бойцы из батальона Котанова продвинулись западнее Вилково и освободили село Карячика (совр. Лески).Таким образом, к исходу 24 августа десантники 384-го онбмп освободили в дельте Дуная первый порт и разгромили многократно превосходившие силы врага, за что их командир майор Котанов был удостоен звания Героя Советского Союза.А тем временем в Бухаресте происходили судьбоносные события: диктатора Иону Антонеску свергли, и король Михай I заявил о прекращении между Румынией и СССР войны. По радио было объявлено о начале мирных переговоров, румынским генералам и адмиралам поступил приказ прекратить огонь. Однако многие из них не спешили его выполнять – сохранялась опасность, что продвижению Дунайской флотилии вверх по течению Дуная окажут сопротивление корабли речной румынской дивизии и береговая оборона.Дунайской флотилии предстояло осуществить в дельте ещё несколько боевых операций.

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бессарабия, дунай, история, змеиный, 1944 г, великая отечественная война, морская пехота, десант