Владимир Рогов: Киев готовит ядерную провокацию на ЗАЭС

Украина.ру, 14.08.2022

Атаки боевиков киевского режима на Запорожскую АЭС несут непосредственную угрозу ядерной безопасности не просто на постукраинском пространстве, не просто для освобожденных территорий, а для всей Европы, считает член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Валерьевич, что сейчас люди в Запорожской области думают о текущей ситуации, о чем говорят, как реагируют на обстрелы со стороны ВСУ? Насколько серьезна ситуация вокруг Запорожской АЭС?– Если говорить о настроениях людей, то лучше всего их отобразил недавний наш форум общественного движения "Мы вместе с Россией". На него приехали порядка полутора тысяч человек, это большое количество. Делегаты были абсолютно из всех районов Запорожской области, даже из тех районов, которые пока временно находятся под оккупацией англосаксов, легализованной через режим Зеленского. Люди собрались с одной целью – выразить свою позицию, принять резолюцию и показать то, чего они хотят, и чего хотят те люди, которые их делегировали. Здесь показательный момент, я у себя в телеграм-канале это выкладывал - у нас было общение, выступали представители всех отраслей и видов деятельности, всех районов, каждый рассказывал, чем они живут и какие проблемы есть, и как они видят свое и наше общее будущее.Что не может не радовать – этот форум возглавляемого мною движения "Мы вместе с Россией" – все его участники единогласно приняли резолюцию о проведении референдума. Сразу после того, как приняли резолюцию, глава администрации поддержал эту инициативу общественного движения, объединяющую представителей абсолютно всех частей Запорожской области, и издал соответствующее распоряжение о проработке вопросов подготовки к референдуму запорожским ЦИКом.Запорожский ЦИК – это отдельная структура, естественно, я в нее не вхожу, и я не имею права на нее влиять, как и никто другой. Сейчас они заняты непосредственно подготовкой технической составляющей, материально-технической, правовой и прочей. Когда они все проработают – тогда мы получим алгоритм действий на будущее.Я много езжу по освобожденной территории Запорожской области. Побывал абсолютно везде, и на всех встречах, а эти встречи были с тысячами, если не десятками тысяч людей – от Бердянска до Энергодара, от Розовки до Водяного, от Васильевки до Кирилловки… Можно долго перечислять всю Запорожскую область, но везде звучит один и тот же вопрос – когда мы станем Россией, что нужно для того, чтобы это произошло как можно быстрее, как ускорить процесс проведения референдума.И эти вопросы даже более популярны, чем вопросы следующие, уже звучащие за ними – материального обеспечения, пенсий, социальных выплат, пособий, продуктов питания, лекарств, рабочих мест и т.д. Люди понимают, что те проблемы вторичны, и они решатся после возвращения в родную гавань, не то, что прямо автоматически, но - однозначно намного быстрее, чем пока мы еще не являемся Россией.Я не понаслышке, а из первых уст точно знаю, что не только жители освобожденной части Запорожской области, но и той части, которая пока, к сожалению, временно находится под контролем режима Зеленского, не просто хотят в Россию, а многие из них стремятся переехать на освобожденную территорию. И об этом мы давно говорим, уже все видели очереди на блокпостах, и то - сколько люди платят взяток за то, чтобы их пропустили и ждут по две-три недели, а теперь уже по месяцу, чтобы их со стороны режима Зеленского выпустили к нам.И что показательно – сейчас это было вынуждено признать, даже такой фейк-ньюз, как его называет Трамп – CNN. Более русофобскую помойку сложно найти. Но даже они вынуждены были показать хоть часть правды с очередями из тысяч запорожцев, переезжающих в освобожденную часть Запорожской области.Здесь показательный момент, они, конечно, там сделали оговорку – они едут туда, чтобы забрать своих родных и близких. Всем рекомендую найти этот сюжет, потому что - четко видно, что машины переполнены вещами личными, люди именно переезжают. За родственниками так не едут в машине, заполненной товарами, с собаками, с сумками, с цветами в горшках и прочими вещами. То есть, люди едут на освобожденную территорию.Но как руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией", хочу вас заверить, что общественность области приложит абсолютно все усилия для того, чтобы референдум прошел максимально открыто, легитимно, чтобы было учтено и защищено мнение каждого нашего земляка.Сама эта энергия нашего форума, нашей встречи, была просто колоссальной. Если бы там можно было превращать в электроэнергию, наверное, Запорожская атомная станция просто бы отдыхала по уровню той силы энергии, которая непосредственно шла.– Как так получается, что Запорожская область в вопросе референдума оказалась впереди Донбасса?– Тут у нас нет соревнования - кто впереди, кто нет, мы все идем примерно параллельно. В Донецке свои моменты, в Луганске свои, в Херсоне третьи. В принципе, я тут не вижу, что кто-то быстрее, кто-то медленнее. Мы все идем этим путем – путем возвращения в родную гавань. Естественно, мы хотим это сделать как можно быстрее.Нам в какой-то степени чуть тяжелее, потому что у нас нет выстроенной государственной системы и, естественно, есть проблемы. Все-таки, ДНР-ЛНР – это признанные народные республики. А Запорожская область – 70% Запорожской области, которые освобождены от оккупантов, естественно, пока еще не став Россией, находятся в серой зоне. Поэтому мы из этой серой зоны хотим выпрыгнуть как можно быстрее, и вернуть свою малую Родину в родную гавань, в состав большой Родины и большой России. Вернуться домой.Когда тебя украли из дома, в принципе, три сепаратиста, которые собрались в декабре 1991 года в Беловежской пуще, в паре десятков километров от границы с Польшей - они там и собирались, чтобы побыстрее, если что, дернуть за границу. Потому что думали, вдруг "Альфа" Комитета Госбезопасности СССР выйдет по их души и задержит, арестует - что должны были сделать и, по сути, расстрелять за госизмену. К сожалению, Горбачев этого не сделал. Почему – это другой вопрос. Вы понимаете, насколько нам важен процесс возвращения домой, насколько мы соскучились. Мы не восемь лет ждали, мы ждали уже тридцать один год. Естественно, пора возвращаться.Любой православный человек это поймет и подтвердит, любой думающий человек. Мы вернулись домой еще в далеком 1654 году, когда была Переяславская Рада, когда было принято решение голосованием, тогда, можно сказать, по тем временам – произошел референдум, в той форме, в какой он мог быть в середине XVII столетия. Вернулись в родную гавань, но тогда была присяга царю русскому, царю православному, проводилась она на Священном писании. И там есть слова о том, что если кто-то предаст или уйдет – то будет на него проклятие.Как только нашу землю отрывают от большой России, у нас сразу реально, как в известной песне – "что они ни делали, не идут дела". Именно так, видно, вот эту незалэжность (независимость - Ред.) мама родила. Но тут не мама, а какая-то мачеха по сути. Естественно, это проклятие реализовывалось. Всегда у нас наступала Руина, такое слово, чисто южнорусское – руина, руйнування, руйнацiя (разрушение – Ред.) и прочие вещи.Почему я говорю от имени, в том числе, казаков. Помимо того, кто я коренной запорожец, еще и потому, что одно из моих колен непосредственно ведет все свои корни от запорожского казачества. У меня один из предков был казаком. Казаки запорожские называли себя "русскими лыцарями". Без перевода понятно, что это "русские рыцари". Да, немножко с другим акцентом, диалектом южно-русского говора, но не более того.Поэтому мы хотим покончить и с этим проклятием, вернуться домой и нормально строить, заниматься делами и реализовываться в составе большой, единой, неделимой великой России, единой семьи общерусского единства, в которой мирно и счастливо живут свыше 190 народов.- Насколько серьезна ситуация вокруг Запорожской АЭС, насколько опасны обстрелы атомной станции?– Если говорить о ситуации на Запорожской АЭС – она контролируема. Работает, естественно, на сниженной мощности, с повышенным режимом безопасности, чтобы не было маневрирования и прочих вещей. Для того, чтобы в случае, не дай Бог, если террористы Зеленского все-таки перебьют, повредят систему охлаждения реактора, чтобы мы могли быстро на это отреагировать.Надо понимать, что система охлаждения реактора крайне важна с точки зрения жизнеобеспечения деятельности атомной станции, потому что, если, не дай Бог, эта система будет перебита, может начаться перегрев реактора и неконтролируемая реакция.Это очень серьезная опасность с точки зрения не просто работы или эффективности деятельности АЭС, а очень большая опасность для живущих на многие сотни километров в радиусе от АЭС. Это первый сценарий, который пытаются реализовать боевики Зеленского. Мы видим, что все более прицельно они бьют тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками.Самому реактору они никакого вреда нанести не могут, потому что на реактор может упасть самолет с высоты 10 километров, с полными баками, и реактор должен выдержать - согласно той проектной документации и тем заложенным запасам прочности, какие в нем есть. Но, помимо ударов по системе охлаждения, также наносятся удары по СХОЯТ, это сухое хранилище отходов ядерного топлива.Я напомню – никогда у нас этих хранилищ не было, потому что до 2014 года все отходы деятельности АЭС, использованное, отработанное топливо – оно возвращалось в Россию. Потому что у России есть уникальные технологии его переработки, утилизации без нанесения вреда окружающей среде. Но в 2014 году было принято вредное политическое решение - принято по команде англосаксов, оккупантов, которые пришли к власти в 2014 году, уничтожив Украину, и формально легализованы Яценюком, Порошенко и прочей блудней - по которому Украина отказывалась от отправки всего отработанного топлива, а начала хранить его у себя. И хранить даже не по российским стандартам, которые на 50 + лет дают гарантии, а по американским, которые намного дороже и более уязвимы.Я выкладывал у себя в телеграм-канале фотографии, там хорошо видно, как выглядит это хранилище отходов ядерного топлива (ХОЯТ). Фотография не секретная, понятное дело, там такие громадные столбы стоят, бетонные, и в них это топливо находится. И этих столбов многие десятки, если не сотни.Что мы по сути видим? Именно по ним сейчас тоже прицельно наносятся удары. То есть, две цели, которые определили террористы Зеленского – нарушить систему охлаждения реактора или же ударить по хранилищу отходов ядерного топлива.Суть деятельности всех атомных станций устроена так, что мало что можно сделать на АЭС без согласия МАГАТЭ. Потому что АЭС - это не просто дело какой-то отдельной страны – это дело и вопрос безопасности для всего мира. Поэтому и была создана международная структура. Глава МАГАТЭ господин Гросси хочет уже несколько месяцев попасть к нам, но никак не может, потому что все его попытки приехать в Энергодар блокируются режимом Зеленского, причем начинается дикая истерика, обвинение Гросси в чем угодно, или просто объяснения, что они не могут обеспечить ему безопасность.Почему это происходит? По тому, что происходило на атомной станции, есть очень много вопросов. Не только у меня как у обывателя – я не специалист в атомной энергетике – но, прежде всего, у специалистов. Там слишком большое количество делящихся радиоактивных веществ, которые не могли получиться в результате работы атомной станции. Это первый вопрос.Об этом даже уже писали западные журналисты, и это косвенное подтверждает, что велись эксперименты на Запорожской АЭС по созданию грязной бомбы, по выработке для нее непосредственно разрушающего материала, и того материала, который должен был заразить российские города в случае удара по ним.Такой удар готовился, нам тоже об этом известно, и это тоже является одной из причин начала СВО, потому что, если бы мы не начали непосредственно 24 февраля, то к 8 марта - вполне велика вероятность, были бы нанесены удары по Брянску, по Белгороду, по Ростову и по Симферополю, с использованием баллистических ракет и так называемых грязных бомб. Представляете, если бы четыре областных центра России превратились в зону отчуждения? Это было бы действительно страшно, опасно и преступно.Так вот, возвращаясь к ситуации на Запорожской АЭС. Господина Гросси не пускают. Мало того, руководство ООН дошло до какого-то иезуитского поведения, потому что господин Гуттериш, будучи генеральным секретарем ООН, делает заявления о том, что да, обстрелы АЭС – это очень плохо. Но я не могу, говорит, утверждать, что это сделала Украина, как не могу утверждать, что это сделала и Россия.Согласно логике господина Гуттериша, атомная станция, наверное, сама себя обстреливает тяжелой артиллерией, ракетными системами залпового огня, ударными беспилотниками, и всем, чем могут дотянуться террористы Зеленского до АЭС.Я напомню, что атомная станция находится на левом берегу Днепра, а на правом берегу - уже территория, контролируется режимом Зеленского. Там находятся такие населенные пункты как Никополь, Марганец, Томаковка и т.д. Именно из этих населенных пунктов наносятся удары этими всеми видами вооружений.Дальше больше, и здесь важно нам проводить операцию "Гласность" - говорить о том, что Киев готовит провокацию. Наносятся удары все более прицельные, к сожалению, они все ближе попадают… Буквально недавно террористы Зеленского били по станции из ракетных систем залпового огня "Ураган". Это мощное оружие. Осколки ракетных двигателей упали примерно в четырехстах метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался и район сухого хранилища отработанного ядерного топлива - СХОЯТ, и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.Плюс, до этого они еще когда наносили удары тяжелой артиллерией, были перебиты кабели, причем это кабели, которые обеспечивают подачу электроэнергии, разгрузку… То есть, все на атомной станции для чего-то нужно, есть жизненно важные моменты, которые нельзя не то, что исключать, а повреждать. Именно эти две линии электропередач, необходимые для функционирования энергоблока, были перебиты. Плюс было уже несколько пожаров. Если все перечислять, что произошло за последнее время, то места не хватит.К чему я это все говорю? К тому, что сама провокация по атомной станции осуществляется целенаправленно. У нас нет сомнений, есть косвенные – пока - доказательства того, что все это делается по приказу США и Британии, и курируется ими. Тот же заместитель главы ГУР, Главного управления разведки режима Зеленского, подтвердил, что никакой из ударов не наносится без согласования с американцами.Помимо согласования с американцами, еще есть и согласование с британцами. Потому что (задействованы – Ред.) именно офицеры британских спецслужб и офицеры британской армии, формально ушедшие в отставку или взявшие отпуск, или ушедшие в самоволку, как говорит почему-то официальный Лондон… Человек сбежал со своего места несения службы в Британии для того, чтобы помочь режиму Зеленского. Вот такой романтик, ни с того, ни с сего. Но это такая легализация появления у нас этих оккупантов.Так вот, любые действия – по обстрелам, по силовой компоненте, по ведению боевых действий - принимаются, утверждаются только британцами, или (согласовываются – Ред.) с британцами. Поэтому и США, и Британия, и та же Польша являются соучастниками военных преступлений, которые происходят на постукраинском пространстве, и особенно - в отношении Запорожской АЭС. Именно польские дроны-камикадзе наносят удары, принося по несколько килограмм взрывчатки. Это достаточно мощное и серьезное оружие, опасное.На протяжении нескольких недель украинская разведка осуществляла сбор разведданных в отношении Запорожской АЭС. Они даже, не стесняясь, выкладывали это отдельно в качестве постов, в качестве обращений к общественности, к публике, просто к читателям-подписчикам. После этого сбора развединформации начались атаки на станцию разведывательно-ударных беспилотников, дальнобойной реактивной системы залпового огня – РСЗО, тяжелой артиллерии и т.д.Все их действия несут непосредственную угрозу ядерной безопасности не просто на постукраинском пространстве, не просто для освобожденных территорий, а для всей Европы. То есть, весь европейский континент может пострадать. США и Британия, судя по всему, думают отсидеться. Одни за Ла-Маншем, другие - за океаном. И мы видим, что они ведут себя в этом вопросе очень безответственно.Параллельно киевский режим - вернее сказать, не киевский режим как таковой, не режим Зеленского, а те же англосаксы - делают вбросы, что якобы Россия сама себя не просто обстреливает, а еще минирует атомную станцию. В качестве "доказательства" использовалось видео о перемещении техники РХБЗ, радиационной химическо-биологической защиты.Что показательно – видно, что там нет никакого оружия, что это, наоборот, техника, которая должна обеспечить безопасность, техника для дезактивации, для того, чтобы что-то страшное не произошло, потушить пожар и т.д. Но легализовала эту информацию некая информационная помойка с названием The Insider*, которая является иноагентом, а ее так называемые журналисты сейчас перебрались за рубеж и оттуда поливают Россию грязью.Это было сделано для того, чтобы потом уже со ссылкой на The Insider*, которое представлено как якобы российское СМИ, разогнать это все на Западе, что сейчас активно и происходит. Чтобы в случае возникновения серьезных проблем на станции, вызванных ракетными ударами террористов Зеленского, в западных СМИ запустить масштабную кампанию - Россия во всем виновата, Россия сама себя обстреляла, Россия сама себя подорвала.Зачем это делается? Для того, чтобы остановить наступление союзных сил на Донбассе, в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Чтобы прекратить освобождение постукраинского пространства от власти шайки наркоманов-нацистов, внешней оккупации и этой всей мерзости, которая там пока еще царит.Мы видим, как легко союзные силы взломали непобедимую и невзламываемую, как нам говорили, систему обороны из миллионов тонн железобетона в Авдеевке, в Марьинке, во всей этой части около Донецка непосредственно. И вот сейчас они пытаются совершить эту провокацию, чтобы после, не дай Бог, ЧП, аварии, техногенной катастрофы, как угодно можно называть, и в зависимости от силы и масштабов этой проблемы, если она, не дай Бог, возникнет, поставить на паузу освобождение, поставить на паузу боевые действия. Вспоминая свой опыт 2014 года - это когда они сбили малазийский Боинг-777, и после этого остановили армию ДНР, которая тогда перемалывала боевиков Порошенко достаточно быстро.Поэтому, однозначно - провокации будут усиливаться. Но единственное возможное решение, которое я вижу – это срочный визит инспекции МАГАТЭ. Пусть они, если их не пускает Киев, приезжают через освобожденные территории. Как в известном анекдоте – вам шашечки или ехать? Пусть приезжают через территории ДНР, или республику Крым, непосредственно в Запорожскую область, и смотрят, что было, что происходит – мы предъявим, предоставим и докажем все то, что у нас собрано, задокументировано по поводу обстрелов атомной станции. Не надо быть большим специалистом, чтобы увидеть, откуда это все летело, в каком количестве, с какой скоростью и т.д. Это все современные технологии позволяют легко задокументировать и проверить, проконтролировать.Также пусть проверяют все то, что творилось на протяжении этих последних восьми лет на атомной станции. Если бы мы сами себя обстреливали или что-то еще делали, вряд ли бы мы звали МАГАТЭ так настойчиво.Понятное дело, все прекрасно знают, кто прав, а кто виноват, но мы готовы оказать всяческое содействие визиту инспекции МАГАТЭ, чтобы показать, что происходило, происходит, и как обеспечивать безопасность.– Еще о безопасности. Недавно в результате покушения был убит замглавы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура. Какая ситуация с безопасностью членов администрации Запорожской области? Тайн раскрывать не прошу, но - учитываются ли подобные ситуации на освобожденных территориях? И еще один вопрос: каково сейчас состояние главы Херсонской области Владимира Сальдо?– Если говорить об обеспечении безопасности, то надо понимать, что ее обеспечивают специально обученные люди, которые знают свое дело, и у нас есть внешний контур безопасности, внутренний, перепроверка. Все подробности рассказывать не буду. Понятное дело – это война с терроризмом на постукраинском пространстве. Это зачистка от нацистов, от фашистов, которые привыкли убивать людей, занимающихся восстановлением мирной жизни, налаживанием нормальной, человеческой жизни для людей.Удары идут в большей степени именно по мирным людям, по гражданским администрациям, по тем людям, кто обеспечивает простых мирных жителей продуктами, лекарствами, перезапуском школ, вузов и т.д.Боевики и режим Зеленского не понимают главного… Я напомню, именно в рамках Совета национальной безопасности и обороны Украины, сходки главарей режима Зеленского, происходит определение новых жертв. Ставятся задачи перед террористами из ГУР, из СБУ, из Сил специальных операций и т.д. Они не понимают одного, что сколько бы они не убивали людей – на их место встают новые, и этих людей становится только больше, потому что мы знаем, что наше дело правое, и победа будет за нами. И они это прекрасно знают.Намедни произошла курьезная интересная ситуация, когда человек, называющий себя мэром Запорожья… Его никто не избирал в качестве мэра, это просто представитель организованной преступной группировки "Гробики" с кличкой Жмурик. Это чистая банда, которая подмяла под себя сначала рынок ритуальных услуг Запорожья, а затем пошла дальше, по квоте партии Зеленского "Слуга народа" захватила власть в городе, заставив уйти законно избранного мэра, отправив его в отставку. То есть, заставив его уйти под угрозой личной расправы, убийства. Этот Жмурик взял и по ошибке вместо личной переписки - выложил в личный телеграм-канал, который читают тысячи людей, план эвакуации из Запорожья, что надо делать. Причем это достаточно долго провисело, а потом он начал объяснять, что его неправильно поняли, не надо разгонять панику – все хорошо, никто никуда не бежит, никто никуда не эвакуируется… Сказал – ну, это план тех, кто с той стороны, то есть, с нашей - он для нас на украинской мове с подробностями объяснил, как нам эвакуироваться. Причем эвакуироваться на запад. На запад мы, конечно, пойдем, но пойдем не с эвакуацией, а с освобождением родной земли, с возвращением ее в родную гавань. Это вкратце, если говорить по поводу безопасности. К сожалению, убиенные, я боюсь, еще не последние, давайте честно говорить. Это война с терроризмом, с нацистами, и она забирает многих из нас в качестве жертв, на людей охота идет. Но тут очень важно понимать, что… Сказано, что "они убивали нас, но не понимали, что мы являемся зернами". По сути, наибольший уровень поддержки вхождения в Россию, возвращения в родную гавань именно у жителей населенных пунктов, которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения.Наибольшее желание людей работать и помогать своим родным и близким, соседям, землякам – у тех людей, кто видит несправедливость и безобразие, и беспредел, который творили и пытаются творить представители режима Зеленского.Теперь касательно Владимира Сальдо. Ситуация, слава Богу, улучшается. Во-первых, он был выведен из комы… Но он сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Слава Богу, медикам удалось его спасти, но восстановить до конца еще не получилось. По клиническим анализам все чисто. Сейчас еще ждем результаты токсикологических исследований, которые уже могут показать наличие яда в крови, и прочие вещи.Мы видим, что российская медицина умеет творить чудеса, и я очень надеюсь, что все у Сальдо будет хорошо, Владимир вернется в строй и продолжит служить своей малой родине, тем более, этот человек значительно старше меня и опытнее, понятное дело.Херсон, и Запорожье, мы видим, идут бок о бок по пути возвращения в родную гавань. Ну, а вместе возвращаться, естественно, веселее, так же, как и с народными республиками Донбасса. То, что мы все возвращаемся домой – это очень радостное чувство, непередаваемое. Особенно ярко это чувствовалось, когда мы проголосовали за резолюцию о проведении референдума, и сотни людей начали кричать "Россия!"! Кричали единогласно, в унисон, и наши сердца, мне кажется, в этот момент тоже кричали в унисон. Это эмоции, похожие с крымскими событиями 2014 года. Только мы их ждали, к сожалению, чуть дольше, и они у нас более выстраданные. Тем слаще понимание и предвкушение возвращения домой.*Издание The Insider включено в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

