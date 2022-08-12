Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - исследование - 12.08.2022 Украина.ру
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Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - исследование
Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - исследование - 12.08.2022 Украина.ру
Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - исследование
Одобрение действий Владимира Зеленского и госапарата Украины снизилось среди граждан за последние месяцы, сообщает Центр анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) 12 августа
2022-08-12T12:06
2022-08-12T12:06
новости
владимир зеленский
доверие
статистика
опрос
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По результатам исследования, 91% опрошенных частично или полностью поддерживают деятельность Зеленского, что на 3% меньше результата трехмесячной давности."Твердое одобрение" действий президента снизилось на 15%, а частичное – на 12%.Кабинет министров, Верховная Рада, минобороны и МИД также стремительно теряют доверие граждан, следует из исследования.Международный республиканский институт - некоммерческая организация из США. Основана в 1983 году. Ее заявленная цель - помощь отдельным странам в "построении демократии". Председатель совета директоров института - сенатор-республиканец Дэн Салливан.
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новости, владимир зеленский, доверие, статистика, опрос
Новости, Владимир Зеленский, доверие, статистика, опрос

Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - исследование

12:06 12.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Одобрение действий Владимира Зеленского и госапарата Украины снизилось среди граждан за последние месяцы, сообщает Центр анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) 12 августа
По результатам исследования, 91% опрошенных частично или полностью поддерживают деятельность Зеленского, что на 3% меньше результата трехмесячной давности.
"Твердое одобрение" действий президента снизилось на 15%, а частичное – на 12%.
Кабинет министров, Верховная Рада, минобороны и МИД также стремительно теряют доверие граждан, следует из исследования.
Международный республиканский институт - некоммерческая организация из США. Основана в 1983 году. Ее заявленная цель - помощь отдельным странам в "построении демократии". Председатель совета директоров института - сенатор-республиканец Дэн Салливан.
Павел Лящук интервью - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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Павел Лящук: В Бердянске доверие к России растет
 
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