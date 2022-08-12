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Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - исследование

Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - исследование - 12.08.2022 Украина.ру

Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - исследование

Одобрение действий Владимира Зеленского и госапарата Украины снизилось среди граждан за последние месяцы, сообщает Центр анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) 12 августа

2022-08-12T12:06

2022-08-12T12:06

2022-08-12T12:06

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По результатам исследования, 91% опрошенных частично или полностью поддерживают деятельность Зеленского, что на 3% меньше результата трехмесячной давности."Твердое одобрение" действий президента снизилось на 15%, а частичное – на 12%.Кабинет министров, Верховная Рада, минобороны и МИД также стремительно теряют доверие граждан, следует из исследования.Международный республиканский институт - некоммерческая организация из США. Основана в 1983 году. Ее заявленная цель - помощь отдельным странам в "построении демократии". Председатель совета директоров института - сенатор-республиканец Дэн Салливан.

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новости, владимир зеленский, доверие, статистика, опрос