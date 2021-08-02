По официальными данным, с начала 2021 года по конец июля Крым посетили более четырёх миллионов отдыхающих, что на 40% больше, чем в доковидном 2019 году

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Иное дело, что переполненность не всегда во благо: большая антропогенная нагрузка на природу, нехватка персонала различных сервисов (например, такси), излишняя скученность — что во время пандемии коронавируса тоже не улучшает медицинских показателей. Плюс в постоянной в спешке местные власти постоянно что-то достраивают, будто «мертвого сезона» им было катастрофически мало.

Но с другой точки зрения — лучше позже, чем никогда. И вот в конце июля в курортном посёлке Партенит открывается новая городская набережная, сменив унылый пейзаж многолетней разрухи нарядной плиткой, хромированными ограждениями и целым рядом симпатичных кафе.

Когда-то место уединенного отдыха севастопольцев и бахчисарайцев прибрежное село Угловое (между Качей и Николаевкой) тоже хвастает огромным благоустроенным пляжем и реконструированной прилегающей территорией. Неподалёку, в городе Саки, на берегу лечебного озера открыли трехкилометровую прогулочную набережную — как и на другом конце полуострова, в знаменитом посёлке Новый Свет (здесь общая площадь благоустройства составила около девяти квадратных километров).

Разумеется, реконструируют не только набережные. Например, капитально отремонтирован проходящий через город Саки проблемный участок трассы Симферополь-Евпатория, расширен до четырехполосного. Объездную вокруг города Саки обещают достроить к 2023 году, тогда же закончить автомобильную развязку близ Севастополя (вместо «ялтинского кольца»), закончить новую дорогу на Армянск и т.д.

Проектируется целый ряд важнейших магистралей: прямой съезд с трассы «Таврида» на дорогу Симферополь-Алушта (через село Перевальное), реконструкция дороги Белогорск-Приветное (те есть ещё один съезд от «Тавриды» к морю), от «Тавриды» до Судака (через Грушевку).

Один из популярных ютуб-блогеров (700 тыс.подписчиков), известный под псевдонимом «Тамир Шейх» (ранее переехавший из Киева в Крым Максим Шихалиев), накануне празднования Дня ВМФ снял ролик о Севастополе, где дал подробный анализ происходящего на полуострове. В частности, напомнил о предсказаниях, будто Россия сделает из Севастополя военную базу и горожане будут из города бежать.

«Рога и копыта»: Стало известно, как мошенники-украинцы «кошмарят» россиян в Крыму © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Напомнил блогер и о том, как излёте перестройки и заре независимости украинцам говорили, что Украина «кормит Россию», и как будет процветать без неё, но это оказалось ложью.

Но больших достижений без проблем не бывает. Хватает в Крыму и бесхозяйственности: что возводят федералы и военные строители, растёт быстро и качественно, а что делают местные власти нередко превращается в долгострой. Много заборостроительства на побережье при одновременной нехватке парковок. Необходимо создавать новые пляжи с транспортной доступностью, активно развивать не только ЮБК, но западное и восточное побережье полуострова.

Крым должен стать территорией даже не ускоренного, а опережающего развития. А нехватку того или иного персонала (например, медицинского) довольно быстро можно компенсировать трудовыми ресурсами с Украины — если создать им благоприятные условия для трудовой миграции и переезда.

Отдыхавшая в Крыму глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер на своей странице в Facebook не сдерживает эмоций: «Впечатления от Крыма самые разнообразные. Народу не много, а ОЧЕНЬ МНОГО! Даже в сравнении с 2012-2013 годом. Инфраструктура не поспевает. Очереди в ресторанах, толпы на экскурсиях, битком забитые прогулочные катера. Еда в Ялте порадовала (как всегда). Вкусно, разнообразно, по ценам не заоблачно. Как всегда, замечательный кофе в Евпатории возле Гезлевских ворот. Но до нормального сервиса здесь еще тянуться и тянуться. Не хватает персонала, можно вполне столкнуться с хамством при заказе такси по телефону. Вчера прокатились по морю вдоль побережья. Огромная стройка, но она не закрывает роскошь ЮБК.

<…> Люди самые разные. Встречались и брюзжащие на возвращение Крыма в Россию. Таксист, который вез нас из Евпатории в Ялту, вначале орал, что Россия нагло обворовала Украину, а потом, поняв, что я к этому отношусь очень непримиримо, начал юлить и признаваться в ненависти к Майдану. Администратор пансионата обличала, как плохо стало при России, и как хорошо было при Украине, дескать, сейчас обложили налогами, а тогда была свобода. Но деньги сейчас здесь текут огромные. То, что недовезли в Турцию, остается в Крыму».

На проблему недопонимания крымчанами значения налоговой дисциплины в интервью «Украине.ру» обращает внимание известный российский политолог Сергей Марков. По его словам, у малого и среднего бизнеса в Крыму стало больше проблем в отчётности: «Малый и средний бизнес из атмосферы свободной коррупции попал в ситуацию попытки установить закон и порядок, в результате получается бюрократическая зарегулированность». А это, в свою очередь, даёт почву, путь и весьма чахлую, для враждебной пропаганды — чем пытаются воспользоваться недоброжелатели.

Так руководитель функционирующей на западные гранты «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник в интервью журналу «Країна» излагает: «Режим правительства России — захватнический. Забирает территории, людей и ресурсы. Давит на мелкий бизнес, выдвигает новые требования. Приходится закрываться. Многие люди живут надеждой и остаются проукраинскими».

Где найти в Крыму рай для пеших туристов © irina-foto.ru

Из интервью как бы явствует, что на «демократической Украине» послемайданная благодать — не блокируют российские информационные ресурсы, не существует яростное протестное движение мелких предпринимателей (ФОПов), а Бандера не является официальным кумиром.

Не скрывали за перешейком своего злорадства и после страшного наводнения в Ялте. На полуострове хорошо запомнили издевательские слова секретаря СНБО Украины Данилова, мол, «Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать».

А известный украинский политтехнолог Тарас Березовец в те же драматические дни во всеуслышание заявил: «Всё то, что сегодня происходит в Крыму, является прямым следствием оккупации, которая случилась с Крымом в 2014 году. Именно действия российских оккупантов в конечном итоге привели к столь трагическим последствиям… Природа мстит оккупантам за то, что они так варварски вторглись в ее царство, в то, что они наплевали на законы природы, и никто не несет за это ответственности».

С тех пор на Украине произошли наводнения и серьёзнейшие подтопления на Галичине, в Измаиле, Одессе, Киеве, из чего я — в свою очередь — делаю логический вывод, что природа не терпит майданной оккупации Украины.

А нынешнюю популярность отдыха в Крыму лучше всего подтверждает высочайший уровень бронирования — некоторые граждане Украины уже собираются приехать сюда в следующем году, в частности, бывший президент Пётр Порошенко.

«Скоро в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае!», — публично пообещал господин Порошенко.

Ну что ж, будем рады его приезду, аресту и последующему открытому процессу: у нас тут вопросы к нему накопились. А добрым и хорошим людям, в том числе из Украины, мы говорим: «Добро пожаловать в Крым!». Временные ограничения не вечны, а Крым — навсегда.