В Латвии инспекция здоровья проводит проверку по факту смерти людей, которые ранее привились англо-шведской вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом 31 марта сообщила представитель государственного агентства лекарств Танина Тамме-Звейниеце, передает местный телеканал LTV7

Минздрав Германии назвал «ударом» ситуацию с AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze

По ее словам, в ЕС надзор за безопасностью вакцин от COVID-19 интенсивнее, чем в отношении других лекарств.

В марте 71-летний рижанин Олег Зейгермахер получил первую дозу препарата AstraZeneca. После прививки у мужчины появились симптомы легкой простуды, через несколько дней он умер от отека легких в результате двусторонней пневмонии.

Всего в Латвии скончались 6 человек, получивших прививку от COVID-19.

Латвия приостановила вакцинацию AstraZeneca. При этом решение латвийских властей последовало после ряда сообщений в европейских странах о смерти привитых граждан от тромбоза. Позднее ученые из Германии и Норвегии независимо друг от друга пришли к выводу, что препарат может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к свертыванию крови и тромбоэмболии вен в мозге.