«На данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай летального исхода, у которого установлена связь с вакциной. По двум случаям запрошена дополнительная информация от семейного врача, больницы, проверку проводит также инспекция здоровья», — сказала Тамме-Звейниеце.
По ее словам, в ЕС надзор за безопасностью вакцин от COVID-19 интенсивнее, чем в отношении других лекарств.
В марте 71-летний рижанин Олег Зейгермахер получил первую дозу препарата AstraZeneca. После прививки у мужчины появились симптомы легкой простуды, через несколько дней он умер от отека легких в результате двусторонней пневмонии.
Всего в Латвии скончались 6 человек, получивших прививку от COVID-19.
Латвия приостановила вакцинацию AstraZeneca. При этом решение латвийских властей последовало после ряда сообщений в европейских странах о смерти привитых граждан от тромбоза. Позднее ученые из Германии и Норвегии независимо друг от друга пришли к выводу, что препарат может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к свертыванию крови и тромбоэмболии вен в мозге.