Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, готовится технико-экономическое обоснование проекта. Об этом 13 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости

Крым объяснил желание Киева помешать созданию опреснителей © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Он добавил, что технические параметры установки и производитель названы не были из-за санкционного режима.

Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.