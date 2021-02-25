Министерство цифровой трансформации Украины не позволит заблокировать доступ к IT-ресурсу GitHub. Об этом 25 февраля заявил вице-премьер Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале

«Мы не дадим, и не будет заблокирован GitHub Gist. Скоро будет официальное заявление МВД, Мининформполитики, Минцифры», — написал министр.

GitHub — веб-сервис для хостинга и совместной разработки IT-проектов. На нем публикуются коды программ, а участники сервиса могут общаться, комментировать правки друг друга и следить за новостями знакомых. На Украине запретили «Живой Журнал» и еще 425 сайтов © CC0, Pixabay

Ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, объявила о блокировке на Украине 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации. Интернет-провайдерам предписано закрыть к ним доступ.

В список запрещенных попали в том числе GitHub, сайт статистики мессенджера Telegram и «Живой Журнал».