Участники политического кризиса в Белоруссии зашли в тупик, когда оппозиция не может свалить президента Александра Лукашенко, а Лукашенко оказался в жесточайшем политическом кризисе. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев (Украина) в интервью изданию Украина.ру

Три интриги встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Жить, как раньше, уже не получится. А как дальше быть — ну, с этим проблемы у белорусского лидера», — указал Золотарев.

Политолог добавил, что Лукашенко пытается создать симуляцию готовности к изменениям и создать у оппонентов некоторую иллюзию того, что он готов на компромиссы, и в конечном итоге он настоит на том, чтобы как-то так сделать, чтобы власть не потерять и окончательно запутать своих оппонентов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.