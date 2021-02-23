Эксперт отметил, что Белоруссия является единственной постсоветской республикой, в которой на 2021 год прогнозируется экономическое падение.
«Жить, как раньше, уже не получится. А как дальше быть — ну, с этим проблемы у белорусского лидера», — указал Золотарев.
Политолог добавил, что Лукашенко пытается создать симуляцию готовности к изменениям и создать у оппонентов некоторую иллюзию того, что он готов на компромиссы, и в конечном итоге он настоит на том, чтобы как-то так сделать, чтобы власть не потерять и окончательно запутать своих оппонентов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.