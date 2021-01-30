Лукашенко пытается создать симуляцию готовности идти на компромиссы, к которым он абсолютно не готов, считает украинский политолог Андрей Золотарев

Об этом Золотарев, руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина), рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание. На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.

- Андрей, на ваш взгляд, насколько легитимным будет это собрание?

— Собственно говоря, любая политическая идеология может быть легитимной и нелегитимной. В данном случае ее легитимность, скажем так, весьма эфемерна.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Поэтому возникает такая ситуация, когда стороны пытаются за счет каких-то тактических маневров отыграть, не оглядываясь на моменты легитимности.

- Лукашенко ранее заявлял, что по результатам собрания будут вноситься изменения в Конституцию, но сейчас отрицает. Для чего вообще делает собрание?

— Батька маневрирует. Он пытается создать симуляцию готовности к изменениям и создать у оппонентов некоторую иллюзию того, что он готов на компромиссы.

Я думаю, он настоит на том, чтобы как-то так сделать, чтобы власть не потерять и окончательно запутать своих оппонентов.

- А как вы относитесь к тому, что белорусская оппозиция отказалась участвовать во Всебелорусском народном собрании? На что она делает ставку?

— Она делает ставку на «Запад нам поможет», на внешнюю поддержку, на то, что в результате этого давления Лукашенко будет вынужден пойти на попятную. Лукашенко прекрасно понимает, что в той системе власти, как говорится, «дай палец — откусят руку». Поэтому он маневрирует, но ничего реально отдавать не хочет.

Власть силовиков. Особенности кадровой политики Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- А как считаете, может ли это собрание как-то активизировать протест?

— В принципе само по себе оно не может. Если вокруг него произойдут какие-то там события, столкновения, то это может привести к протестам.

Но сейчас, учитывая сезонный фактор, зима не лучшее время для протестов, тем более что у Белоруссии, в отличие от Украины, нет такого большого опыта майданных выступлений.

Поэтому само по себе вот это собрание, которое стремится показать готовность к компромиссу, к которому Лукашенко не готов, оно не является чем-то взрывоопасным, способным создать проблемы.

- Какой ваш прогноз по ситуации в Белоруссии на 2021 год? Она обострится, или, наоборот, утихнут конфликты?

— Возможны обострения, но они могут быть только результатом внешней стимуляции протестов, потому что во внутриполитической ситуации Лукашенко удалось отбиться, это совершенно очевидно. Он контролирует силовиков, они ему верны, но бесконечно сидеть на силовой поддержке, как раньше говорили «на штыках», он не может. Потому что это чревато экономическим крахом.

Так что этот год станет годом поиска маневров и поиска выходов из тупика.