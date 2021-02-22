Многие бизнесмены недовольны властью из-за каких-то ее действий, которые касаются регулирования бизнеса, поэтому не доверяют и держат капитал за рубежом. Об этом рассказал белорусский журналист Василий Малашенков в интервью изданию Украина.ру

Василий Малашенков: Въезжая в Белоруссию, нужно снимать пробковый шлем © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что если бы произошло движение навстречу друг другу, когда государство объявило бы амнистию капитала, а бизнес вложил деньги в то, во что он раньше не вкладывал, то это поспособствовало бы стабилизации обстановки в стране.

«Мне кажется, что весь кейс с Виктором Бабарико связан именно с этим. Я не знаю, нарушил он закон или нет, но он точно имел структуры за рубежом. Если бы была амнистия, он, может быть, вывел капиталы сюда, и не было бы причины для ареста», — указал Малашенко.

Собеседник издания добавил, что когда в 2019 году он задал вопрос об амнистии капитала, ему ответили, что этот вопрос решается, что он будет решен лучше, чем в России, но с тех пор ситуация не поменялась.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.