В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позднее были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Все фигуранты кроме Бабарико признали вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Эксперт отметил, что если бы произошло движение навстречу друг другу, когда государство объявило бы амнистию капитала, а бизнес вложил деньги в то, во что он раньше не вкладывал, то это поспособствовало бы стабилизации обстановки в стране.
«Мне кажется, что весь кейс с Виктором Бабарико связан именно с этим. Я не знаю, нарушил он закон или нет, но он точно имел структуры за рубежом. Если бы была амнистия, он, может быть, вывел капиталы сюда, и не было бы причины для ареста», — указал Малашенко.
Собеседник издания добавил, что когда в 2019 году он задал вопрос об амнистии капитала, ему ответили, что этот вопрос решается, что он будет решен лучше, чем в России, но с тех пор ситуация не поменялась.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.