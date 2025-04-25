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Лавров согласился с верящим в близость сделки по Украине Трампом

Лавров согласился с верящим в близость сделки по Украине Трампом - 25.04.2025 Украина.ру

Лавров согласился с верящим в близость сделки по Украине Трампом

Президент США Дональд Трамп оправданно верит в близость сделки по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS

2025-04-25T07:16

2025-04-25T07:16

2025-04-25T07:36

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"Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", - сказал Лавров.Он отметил, что Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто признает коренные причины украинского кризиса.Министр также подчеркнул, что Трамп понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО.Отвечая на вопрос, состоится ли в пятницу встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, о которой сообщалось ранее, и можно ли ожидать достижения сделки по Украине на этой неделе, Лавров заверил, что контакты с американской стороной по Украине продолжаются.Пока РФ и США работают над урегулированием конфликта, Киев пытается затянуть его. Подробнее - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, сша, россия, сергей лавров, владимир путин, нато