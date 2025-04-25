https://ukraina.ru/20250425/osvobozhdenie-kurskoy-oblasti-posle-poteri-oleshni-protivnik-sosredotochil-usiliya-na-uderzhanii-gornalya-1062744673.html

Освобождение Курской области: после потери Олешни противник сосредоточил усилия на удержании Горналя

Освобождение Курской области: после потери Олешни противник сосредоточил усилия на удержании Горналя - 25.04.2025 Украина.ру

Освобождение Курской области: после потери Олешни противник сосредоточил усилия на удержании Горналя

Несмотря на ощутимые потери в живой силе и технике, в приграничных районах Курской и Белгородской областей фиксируется активизация действий противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-25T05:15

2025-04-25T05:15

2025-04-25T05:15

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Появилась информация, что на Краснояружский участок фронта (Белгородское приграничье) ВСУ перебросили большое количество расчетов БПЛА, кратно возросло применение дронов на оптоволокне, сообщил эксперт."Украинские штурмовики по-прежнему не оставляют попыток перейти государственную границу РФ. Вчера на одном из участков в плен сдались 5 бойцов ВСУ среди которых в качестве штурмовика была одна девушка. Возраст сдавшихся в плен боевиков варьируются от 18 до 23 лет", — рассказал Алехин.Он отметил, что ВКС наращивают нанесение ударов по скоплениям ВСУ на сопредельной территории в Сумской и Харьковской областях. После потери Олешни противник сосредоточил усилия на удержании Горналя, уточнил обозреватель.Военной необходимости в обороне этого села практически нет — его удержание носит сугубо политический характер, присутствие ВСУ позволяет Киеву заявлять о продолжении контроля над частью Курской области, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение.

https://ukraina.ru/20250424/dmitriy-vydrin-o-vykhode-ssha-iz-peregovorov-po-ukraine-starlink-ne-otklyuchaetsya-odnim-nazhatiem-knopki-1062721583.html

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