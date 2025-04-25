https://ukraina.ru/20250425/dlya-kieva-nuzhna-millionnaya-armiya-ekspert-o-tom-pochemu-nelzya-otstavlyat-v-tylu-kharkov-i-chernigov-1062744314.html

"Для Киева нужна миллионная армия": эксперт о том, почему нельзя отставлять в тылу Харьков и Чернигов

"Для Киева нужна миллионная армия": эксперт о том, почему нельзя отставлять в тылу Харьков и Чернигов - 25.04.2025 Украина.ру

"Для Киева нужна миллионная армия": эксперт о том, почему нельзя отставлять в тылу Харьков и Чернигов

Киев взять сложно, там очень неудобный рельеф с большим количеством препятствий. Это четырехмиллионный город, для штурма которого потребуется миллионная армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов

2025-04-25T05:30

2025-04-25T05:30

2025-04-25T05:30

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сумы

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черниговская область

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Гипотетическое наступление на Киев сыграло бы очень негативно в международной политике. Это было бы поводом для не просто информационной атаки, а серьезной консолидации усилий Запада, считает политолог.Пока нет никаких признаков того, что Россия обладает тем количеством вооруженных сил, вооруженных разделений, которые способны совершить Киевскую операцию, отметил эксперт. Идти на Киев, оставляя в тылу у себя Сумы, Харьков и Чернигов, "не совсем разумно", подчеркнул Самойлов.В этом случае подразделения прикрытия границы должны работать в очень напряженном режиме, потому что со стороны Сумской и Харьковской областей мы наверняка получим удары в тыл как наступающим на Киев войскам, так в приграничные области РФ, указал он."Следующий фактор — это то, что якобы киевский режим рухнет из-за этих наступательных действий. Нет не рухнет, для этого не сложились условия. Там есть идеи борьбы за власть, но нет идеи противодействия режиму ввиду его полной дискредитации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.Читайте также: Не прошло и ста дней: Трамп начал новую холодную войну с РФ.

https://ukraina.ru/20250424/1062739272.html

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харьков

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