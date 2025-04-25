"Для Киева нужна миллионная армия": эксперт о том, почему нельзя отставлять в тылу Харьков и Чернигов - 25.04.2025 Украина.ру
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"Для Киева нужна миллионная армия": эксперт о том, почему нельзя отставлять в тылу Харьков и Чернигов
"Для Киева нужна миллионная армия": эксперт о том, почему нельзя отставлять в тылу Харьков и Чернигов - 25.04.2025 Украина.ру
"Для Киева нужна миллионная армия": эксперт о том, почему нельзя отставлять в тылу Харьков и Чернигов
Киев взять сложно, там очень неудобный рельеф с большим количеством препятствий. Это четырехмиллионный город, для штурма которого потребуется миллионная армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-04-25T05:30
2025-04-25T05:30
новости
киев
россия
харьков
самойлов
дональд трамп
наступление
сумы
чернигов
черниговская область
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Гипотетическое наступление на Киев сыграло бы очень негативно в международной политике. Это было бы поводом для не просто информационной атаки, а серьезной консолидации усилий Запада, считает политолог.Пока нет никаких признаков того, что Россия обладает тем количеством вооруженных сил, вооруженных разделений, которые способны совершить Киевскую операцию, отметил эксперт. Идти на Киев, оставляя в тылу у себя Сумы, Харьков и Чернигов, "не совсем разумно", подчеркнул Самойлов.В этом случае подразделения прикрытия границы должны работать в очень напряженном режиме, потому что со стороны Сумской и Харьковской областей мы наверняка получим удары в тыл как наступающим на Киев войскам, так в приграничные области РФ, указал он."Следующий фактор — это то, что якобы киевский режим рухнет из-за этих наступательных действий. Нет не рухнет, для этого не сложились условия. Там есть идеи борьбы за власть, но нет идеи противодействия режиму ввиду его полной дискредитации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.Читайте также: Не прошло и ста дней: Трамп начал новую холодную войну с РФ.
https://ukraina.ru/20250424/1062739272.html
киев
россия
харьков
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новости, киев, россия, харьков, самойлов, дональд трамп, наступление, сумы, чернигов, черниговская область, сво, спецоперация, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, война, война на украине
Новости, Киев, Россия, Харьков, Самойлов, Дональд Трамп, наступление, Сумы, Чернигов, Черниговская область, СВО, Спецоперация, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, война, война на Украине

"Для Киева нужна миллионная армия": эксперт о том, почему нельзя отставлять в тылу Харьков и Чернигов

05:30 25.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Киев взять сложно, там очень неудобный рельеф с большим количеством препятствий. Это четырехмиллионный город, для штурма которого потребуется миллионная армия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
Гипотетическое наступление на Киев сыграло бы очень негативно в международной политике. Это было бы поводом для не просто информационной атаки, а серьезной консолидации усилий Запада, считает политолог.
Пока нет никаких признаков того, что Россия обладает тем количеством вооруженных сил, вооруженных разделений, которые способны совершить Киевскую операцию, отметил эксперт.
Идти на Киев, оставляя в тылу у себя Сумы, Харьков и Чернигов, "не совсем разумно", подчеркнул Самойлов.
В этом случае подразделения прикрытия границы должны работать в очень напряженном режиме, потому что со стороны Сумской и Харьковской областей мы наверняка получим удары в тыл как наступающим на Киев войскам, так в приграничные области РФ, указал он.
"Следующий фактор — это то, что якобы киевский режим рухнет из-за этих наступательных действий. Нет не рухнет, для этого не сложились условия. Там есть идеи борьбы за власть, но нет идеи противодействия режиму ввиду его полной дискредитации", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
Читайте также: Не прошло и ста дней: Трамп начал новую холодную войну с РФ.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Вчера, 17:52
Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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