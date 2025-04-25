Отказ от Украины: эксперт объяснил, почему Европа "не потянет" разведданные для ВСУ без участия США
Отказ от поставок вооружений на Украину будет на руку России, не говоря о том, что США могут отключиться от передачи разведданных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов
Дональд Трамп считает, что украинский конфликт — это война Джо Байдена, и поэтому он всегда найдет, на кого свалить неудачу в переговорах. То есть сейчас для Америки Украина отходит на задний план, отметил эксперт.
"Что касается наиболее существенных вещей, например, отказа США от предоставления развединформации для ВСУ, а по сути отказа от руководства украинскими силами — тут вопрос, пойдут ли американцы на это", — подчеркнул он.
Конечно, отказ от поставок вооружений на Украину уже будет на руку России, не говоря о том, что США могут отключиться от управления украинскими войсками, отметил эксперт.
По его мнению, роль Европы в переговорном процессе близка к нулю — по крайней мере, на данный момент.
"Что касается военной помощи Украине, с точки зрения разведывательных возможностей Европа ее точно не потянет без участия американцев. У европейцев нет собственной космической группировки, которую можно использовать для управления войсками [в данном случае — ВСУ]", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.
О том, смогут ли США выйти из переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки".
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