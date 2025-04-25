https://ukraina.ru/20250425/otkaz-ot-ukrainy-ekspert-obyasnil-pochemu-evropa-ne-potyanet-razveddannye-dlya-vsu-bez-uchastiya-ssha-1062736568.html

Отказ от Украины: эксперт объяснил, почему Европа "не потянет" разведданные для ВСУ без участия США

Отказ от Украины: эксперт объяснил, почему Европа "не потянет" разведданные для ВСУ без участия США - 25.04.2025 Украина.ру

Отказ от Украины: эксперт объяснил, почему Европа "не потянет" разведданные для ВСУ без участия США

Отказ от поставок вооружений на Украину будет на руку России, не говоря о том, что США могут отключиться от передачи разведданных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов

2025-04-25T05:00

2025-04-25T05:00

2025-04-25T05:00

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Дональд Трамп считает, что украинский конфликт — это война Джо Байдена, и поэтому он всегда найдет, на кого свалить неудачу в переговорах. То есть сейчас для Америки Украина отходит на задний план, отметил эксперт.При этом не совсем понятно, что будет в себя включать отказ США от помощи Украине, если это произойдет. Пакет военной помощи, одобренный Байденом, Украина до конца не исчерпает, указал Никонов."Что касается наиболее существенных вещей, например, отказа США от предоставления развединформации для ВСУ, а по сути отказа от руководства украинскими силами — тут вопрос, пойдут ли американцы на это", — подчеркнул он.Конечно, отказ от поставок вооружений на Украину уже будет на руку России, не говоря о том, что США могут отключиться от управления украинскими войсками, отметил эксперт.По его мнению, роль Европы в переговорном процессе близка к нулю — по крайней мере, на данный момент."Что касается военной помощи Украине, с точки зрения разведывательных возможностей Европа ее точно не потянет без участия американцев. У европейцев нет собственной космической группировки, которую можно использовать для управления войсками [в данном случае — ВСУ]", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вячеслава Никонова: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции на сайте Украина.ру.О том, смогут ли США выйти из переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки".

https://ukraina.ru/20250424/bez-ucheta-mneniya-es-spectator-zayavil-chto--ukrainskiy-vopros-putin-i-uitkoff-reshat-uzhe-zavtra-1062733862.html

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новости, украина, сша, европа, вячеслав никонов, джо байден, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, разведка, разведданные, война, война на украине, сво, спецоперация