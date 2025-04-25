https://ukraina.ru/20250425/prekraschenie-podderzhki-so-storony-ssha-privedet-kiev-k-katastrofe---goncharenko-1062746015.html
Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко*
Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко* - 25.04.2025 Украина.ру
Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко*
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в интервью телеканалу CNN заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе
2025-04-25T08:51
2025-04-25T08:51
2025-04-25T09:08
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"Потому что США являются для нас очень важным партнером", - объяснил он.Депутат добавил, что, если США оставят Украину, это приведет к "Афганистану президента США Дональда Трампа".Он отметил, что со стороны европейских союзников не видно достаточно стремления.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.При этом позже он же выразил уверенность, что до выхода Штатов из процесса урегулирования дело не дойдет. Подробнее - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, украина, дональд трамп, алексей гончаренко, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский
Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко*
08:51 25.04.2025 (обновлено: 09:08 25.04.2025)
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в интервью телеканалу CNN заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе