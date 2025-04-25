Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко* - 25.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250425/prekraschenie-podderzhki-so-storony-ssha-privedet-kiev-k-katastrofe---goncharenko-1062746015.html
Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко*
Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко* - 25.04.2025 Украина.ру
Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко*
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в интервью телеканалу CNN заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе
2025-04-25T08:51
2025-04-25T09:08
новости
сша
украина
дональд трамп
алексей гончаренко
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058394816_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_da2095bd87904a2e6a4070677f2ee06e.jpg
"Потому что США являются для нас очень важным партнером", - объяснил он.Депутат добавил, что, если США оставят Украину, это приведет к "Афганистану президента США Дональда Трампа".Он отметил, что со стороны европейских союзников не видно достаточно стремления.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.При этом позже он же выразил уверенность, что до выхода Штатов из процесса урегулирования дело не дойдет. Подробнее - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058394816_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa7edf8fc12ddf0b24826d962bf0f6bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, дональд трамп, алексей гончаренко, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский

Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко*

08:51 25.04.2025 (обновлено: 09:08 25.04.2025)
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в интервью телеканалу CNN заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе
"Потому что США являются для нас очень важным партнером", - объяснил он.
Депутат добавил, что, если США оставят Украину, это приведет к "Афганистану президента США Дональда Трампа".
Он отметил, что со стороны европейских союзников не видно достаточно стремления.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.
При этом позже он же выразил уверенность, что до выхода Штатов из процесса урегулирования дело не дойдет. Подробнее - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампАлексей ГончаренкоВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:42Новый теракт против высокопоставленного военного РФ? Все, что известно о взрыве в Балашихе
12:19Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The Telegraph
12:05Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев
12:04Надо готовиться к отвратительным акциям: Кашин об опасном периоде для всех
12:02Через год и три месяца: Киев признал, что в сбитом ВСУ Ил-76 были украинские пленные
12:00Накануне Большой сделки. Россия выиграла лондонский раунд
11:59Поддержка Украины со стороны Запада уменьшается - Пушков
11:58Бросить или расстрелять: стало известно, перед каким выбором стоит командование ВСУ
11:46Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского
11:43Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"
11:37Своими действиями Зеленский приближает конец Украины — Древаль
11:07Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что
11:05США предлагают Украине уступить территории - Washington Post
10:51Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге
10:44Бывший санаторий Ахметова в Крыму перешел на баланс РФ. Эксперты оценили стоимость
10:31Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь
10:19Зеленский пожаловался на тяжелую для ВСУ ситуацию на Красноармейском направлении
10:04На фоне сообщений о визите Уиткоффа: Самолет из США пересек границу РФ
10:04Подземный цех в Киеве, предприятия по сборке БПЛА в Харькове: удары ВС РФ на утро 25 апреля
09:56Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко
Лента новостейМолния