https://ukraina.ru/20250425/prekraschenie-podderzhki-so-storony-ssha-privedet-kiev-k-katastrofe---goncharenko-1062746015.html

Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко*

Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко* - 25.04.2025 Украина.ру

Прекращение поддержки со стороны США приведет Киев к катастрофе - Гончаренко*

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в интервью телеканалу CNN заявил, что прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе

2025-04-25T08:51

2025-04-25T08:51

2025-04-25T09:08

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дональд трамп

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"Потому что США являются для нас очень важным партнером", - объяснил он.Депутат добавил, что, если США оставят Украину, это приведет к "Афганистану президента США Дональда Трампа".Он отметил, что со стороны европейских союзников не видно достаточно стремления.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Ранее Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.При этом позже он же выразил уверенность, что до выхода Штатов из процесса урегулирования дело не дойдет. Подробнее - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, дональд трамп, алексей гончаренко, владимир зеленский