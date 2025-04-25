https://ukraina.ru/20250425/tupik-imeni-zelenskogo-ukrainskie-eksperty-o-perspektivakh-strany-1062733604.html

Тупик имени Зеленского. Украинские эксперты о перспективах страны

Тупик имени Зеленского. Украинские эксперты о перспективах страны - 25.04.2025 Украина.ру

Тупик имени Зеленского. Украинские эксперты о перспективах страны

В украинском экспертном сообществе обсуждают вопрос, почему США необходимо поставить точку в украинском конфликте и чем может закончиться для Зеленского сопротивление этим намерениям Белого дома.

2025-04-25T05:54

2025-04-25T05:54

2025-04-25T05:54

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владимир зеленский

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кость бондаренко

татьяна монтян

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Как закончить войну? Отвечая на этот вопрос в эфире ютуб-канала попавшего под санкции киевского режима журналиста Александра Шелеста*, украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что США хотят поставить точку в украинском конфликте, поскольку намерены заняться другими вопросами – вопросами нового мироустройства."Они (США – Ред.) нацелены на абсолютно новую систему мировых взаимоотношений, на абсолютно новую систему мирового устройства, где Россия не рассматривается как враг, Россия рассматривается как возможный партнер", - сказал эксперт, добавив, что о партнерстве, возможно, говорить пока рано, но во всяком случае "Россия интересна США, более интересна, чем Украина, с экономической точки зрения, с политической точки зрения".По мнению Бондаренко, Штатам необходимо поставить точку в этой войне для того, чтобы перейти к экономическому сотрудничеству с РФ."При этом они (США - Ред.) исходят из того, что Украина эту войну проиграла, сегодня Трамп это сказал практически прямо, что у Зеленского нет козырей на руках, и он сказал о том, что Украина не продемонстрировала каких-либо успехов", - отметил политолог, добавив, что Трамп исходит из старого римского принципа vae victis - "горе побежденному".Эксперт отметил, что Украина действительно войну проиграла и не имеет ресурсов для ее продолжения. Если Киев не согласится на предлагаемые сейчас условия завершения конфликта, то "следующие условия будут намного, намного серьезнее".Кроме того, по некоторым данным, в мае может состояться встреча лидеров США и РФ, и если Зеленский будет до этого времени упираться, то он просто может остаться на обочине политических процессов, которые будут ознаменованы этой встречей, продолжил Бондаренко.Он подчеркнул, что если Зеленскому не удастся убедить в своей правоте Трампа (а это сложно при отсутствии какого-либо реалистичного плана), то "встреча двух президентов… поставит Зеленского в крайне, крайне сложную ситуацию, в более сложную, чем та, в которой он находится сейчас".Во всяком случае, вполне вероятно введение Госдепом санкций против ближайшего окружения Зеленского, это фактически решенный вопрос. В списках фигурирует большое количество людей, которые знают все о счетах Зеленского и т.д. Эти санкции могут быть очень болезненны для него, считает Бондаренко.По его мнению, Зеленский в ответ может в срочном порядке организовать свое переизбрание на второй срок, ему это уже предлагают. И сейчас это вполне возможно – ведь в его руках административный ресурс, что позволяет фальсифицировать результаты выборов. Не исключена и попытка поставить всю Украину под ружье.А пока эксперты констатируют, что переговоры в Лондоне сорваны, поскольку противоречия по многим вопросам не устранены, в Америке обвиняют Зеленского в нежелании продвигаться к миру."...Трамп разразился постом в соцсетях, в котором заявил, что именно Зелебобус (Зеленский – Ред,) является главным препятствием к миру, а ситуация для Украины "просто ужасная", и при таком подходе Зелебобусу предстоит "воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", - отметила в своем блоге украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.Она напомнила и о заявлении вице-президента США Вэнса о том, что США "выдвинули очень четкое предложение как россиянам, так и украинцам – и пора им либо согласиться, либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса"."Итак, в настоящее время оформился тупик, выхода из которого дипломатическим путём найти вряд ли в принципе получится", - констатировала Монтян.По ее мнению, план трампистов по Украине прост и "заключается в том, чтобы продавить ну хоть какое-то соглашение, после чего нацепить на Трампа лавры миротворца и заявить, что он свои предвыборные обещания выполнил"."Однако, чем дальше, тем больше в Белом Доме понимают, что этот план не работает, и чем больше они пыхтят, тем более болезненными будут последствия провала. И в этой ситуации они и правда могут попытаться соскочить. Да и кто бы был против? Пусть только оружие и разведданные Салорейху предоставлять перестанут - и пусть валят", - написала Монтян в своем телеграм-канале.Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что у России и США большое количество компромата (и не только коррупционного – Ред.) на Зеленского, что "этих материалов хватит как минимум на несколько пожизненных сроков".И когда-то время для реализации таких материалов придет.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Безумная хунта Зеленского обречена? Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем"

https://ukraina.ru/20250424/podstrekatelstvo-do-dobra-ne-dovedet-ukraina-vstala-pered-vyborom-1062731701.html

https://ukraina.ru/20250424/tri-gibelnykh-stsenariya-dlya-kieva-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1062716961.html

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