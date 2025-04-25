https://ukraina.ru/20250425/s-miloradom-dodikom-pridtsya-dogovarivatsya-proval-popytki-aresta-prezidenta-respubliki-serbskoy-1062740929.html

С Милорадом Додиком придётся договариваться. Провал попытки ареста президента Республики Сербской

С Милорадом Додиком придётся договариваться. Провал попытки ареста президента Республики Сербской - 25.04.2025 Украина.ру

С Милорадом Додиком придётся договариваться. Провал попытки ареста президента Республики Сербской

Президента Республики Сербской (автономии в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика попытались арестовать в Восточном Сараево 23 апреля. По информации портала Klix, попытку задержания Додика организовали сотрудники Государственного агентства расследований и охраны (SIPA), которое подконтрольно властям в Сараево

2025-04-25T06:43

2025-04-25T06:43

2025-04-25T06:43

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В момент происшествия президент Республики Сербской находился в Административном центре Правительства Республики Сербской в Восточном Сараево. Там он проводил встречу с главами муниципалитетов и мэром этого города, входящего в состав сербского энтитета.Три сотрудника SIPA подошли к входу в здание для того, чтобы вручить президенту Додику ордер на его арест. Однако им помешали полицейские Республики Сербской, заявив, что на территорию энтитета полномочия агентства не распространяются.По информации сербских интернет-ресурсов, среди силовиков, приехавших арестовать президента Республики Сербской, находился Зияд Ланджо, который во время боснийского конфликта в 1990-е годы участвовал в "зачистке" города Кониц от сербов. Он проходил по делу об убийстве 48 человек, но был оправдан боснийским судом.Конституционный кризис и история борьбы Республики Сербской за право на существование Внутриполитический кризис в Боснии и Герцеговине усилился в конце февраля, когда Суд БиГ признал Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Президент Республики Сербской был заочно приговорен к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.Сразу же после оглашения обвинительного приговора суда БиГ в столице РС Баня-Луке состоялось внеочередное заседание парламента Республики Сербской, на котором решения всех органов, деятельность которых не определена Конституцией РС, были провозглашены недействительным. Это и Высокий судебный и прокурорский совет, и прокуратура БиГ, и суд БиГ.Также парламент Республики Сербской запретил деятельность федеральной прокуратуры БиГ, следственных органов и спецслужб.В середине марта депутаты парламента начали обсуждение новой конституции Республики Сербской. Изменения основного закона, предложенные президентом Додиком, коснулись в том числе защиты имущества Республики Сербской, права на проведение референдума о статусе энтитета, права на создание собственной армии.Цель этой инициативы – вернуть Республике Сербской все те полномочия, которые были гарантированы ей Дейтонским мирным соглашением, но потом постепенно переданы на основании решений верховных представителей по БиГ в компетенцию центральных сараевских властей.Центральные власти в Сараево все последние решения и инициативы парламента Республики Сербской восприняли как попытку насильственного изменения конституционного строя. Органы безопасности БиГ вызвали президента Додика, премьер-министра Радована Вишковича и спикера парламента Республики Сербской Ненада Стевандича на допрос по этому поводу, но те повестку просто проигнорировали. После этого был выдан ордер на арест троих представителей высшего руководства Республики Сербской. Как раз этот ордер сотрудники SIPA и попытались привести в исполнение в Восточном Сараево 23 апреля.От одной искры может загореться вся Босния и ГерцеговинаПопытка задержания президента Милорада Додика со стороны сотрудников SIPA является плохо режиссированным представлением для общественности в Федерации БиГ, но при этом не совсем безобидным актом, рассказал в интервью Украина.ру декан факультета безопасности Университета в Баня-Луке, профессор Предраг Черанич."После того, как суд БиГ выдал приказ всем полицейским агентствам БиГ, в первую очередь, SIPA, арестовать Додика, Вишковича и Стевандича, президент разъезжает по всему миру, как будто ничего не случилось. Он игнорирует этот ордер, демонстрируя своим поведением несостоятельность институтов и органов БиГ. Президенту Додику право так себя вести дают соответствующие решения парламента Республики Сербской, который все эти органы считает антиконституционными", - напомнил эксперт.Из-за такого поведения лидера Республики Сербской в самой Федерации БиГ силовые ведомства, особенно SIPA, стали предметом насмешек, продолжил Черанич. Когда перед встречей Додика с главами муниципалитетов в Восточном Сараево в газетах появлялись заголовки, говорящие о том, что лидер Республики Сербской будет под носом у сотрудников SIPA, но они не посмеют его арестовать, агентство решило устроить этот спектакль перед зданием Административного центра, рассказал эксперт.При этом Черанич подчеркнул, что за два месяца от оглашения приговора Додику за неуважение решений Кристиана Шмидта, общественность в самой Федерации БиГ стала по-другому воспринимать политический кризис, который инициировал этот приговор."Все больше СМИ в Федерации БиГ, при этом довольно влиятельных, считает, что с президентом Додиком надо начать политический диалог и пытаться совместно выработать какое-то взаимоприемлемое решение. Эти же СМИ утверждают, что альтернативой потенциальным договоренностям с Додиком является согласие с инициативой лидера партии "Хорватский демократический союз БиГ" Драгана Човича по реформе выборного законодательства", - отметил эксперт.Черанич напомнил, что Драган Чович выступает за реформу, в соответствии с которой хорваты в Федерации БиГ получили бы возможность выбирать своих кандидатов на руководящие должности, особенно на должность члена президиума БиГ. Если эта реформа будет осуществлена, она фактически разделит бошнякско-хорватский энтитет в БиГ на два выборных округа, отметил профессор из Республики Сербской."Аналитики в Сараево постепенно приходят к выводу, что лучше договориться с Додиком – это будет менее болезненно для Федерации, чем согласиться на инициативу Човича", - сказал Черанич.Столкнувшись с таким нажимом общественного мнения, властям в Сараево осталось только отправить трех представителей SIPA к Административному центру Правительства Республики Сербской в Восточное Сараево, чтобы изобразить попытку ареста Додика, продолжил эксперт. По сути, это является абсолютно безответственным решением, так как эта комичная сцена могла произвести далекоидущие последствия, полагает он."Полицейские Республики Сербской могли арестовать этих троих сотрудников SIPA, исполняя таким образом решение своего парламента. Поведение агентства могло привести к усугублению политического кризиса в стране. Их действия в очередной раз доказывают, что единственным выходом для Боснии и Герцеговины является политический диалог, в ходе которого стороны выработают какое-то рациональное решение", - отметил Черанич.Эксперт также прокомментировал февральский приговор суда БиГ против Милорада Додика. По его словам, этот приговор все еще не является окончательным - адвокаты президента Додика уже подали апелляцию, которую рассматривает суд второй инстанции. В зависимости от его решения приговор будет подтвержден, изменен или аннулирован, добавил Черанич.При этом он подчеркнул, что самый спорным моментом в решении суда первой инстанции является как раз запрет на политическую деятельность Милорада Додика в течение шести лет."Дело в том, что глобалисты в Европе сейчас пытаются устранить с политической сцены всех политиков, выступающих за сохранение суверенитета собственных государств. В Румынии с помощью суда отстранили от выборов Кэлина Джеорджеску, во Франции из политической жизни фактически исключили Марин Ле Пен. Президент Додик оказался в этой же компании", - заявил Черанич.Профессор из Республики Сербской не считает, что внутри общества в Боснии и Герцеговине на сегодняшний день существует потенциал, который мог бы привести к возобновлению вооруженного конфликта."У всех народов, которые проживают на территории страны, есть горький военный опыт. Мы все знаем, как начинаются и кончаются войны, знаем, что до добра они не доводят. Особенно молодежь не желает войны. Но, к сожалению, риск возникновения инцидентов всегда есть", - сказал Черанич.Он напомнил о прошлогоднем происшествии в городе Босанска Крупа в Федерации БиГ, когда 14-летний подросток, последователь идеологии ваххабитов, ворвался в полицейский участок, убил одного и ранил второго полицейского."В БиГ действует ваххабитская структура. На некоторых эта идеология подействовала очень сильно. Если мы живем в стране, где уровень внушения достиг таких масштабов, мы должны размышлять о том, как медийная травля против президента Додика может повлиять на некоторых людей. Инциденты нельзя исключать, а одного инцидента достаточно, чтобы накалить обстановку. Население не настроено на конфликт, но какая-то искра может усугубить ситуацию", - подытожил Предраг Черанич.Читайте также: "В отстаивании свободы сербам нет равных". Чем закончится политический кризис в Республике Сербской

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, республика сербская, милорад додик, марин ле пен, оон, украина.ру, босния и герцеговина, арест, европа