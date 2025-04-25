Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России - 25.04.2025 Украина.ру
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Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России
Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России - 25.04.2025 Украина.ру
Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США начать процедуру юридического признания Крыма частью России, передает РИА Новости
2025-04-25T07:51
2025-04-25T07:51
новости
россия
владимир зеленский
крым
сша
дональд трамп
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"Думаю, что США стоило бы показать всем пример и начать процедуру юридического признания российского статуса Крыма без оглядки на мнение Зеленского. Но при этом для нас навсегда останется самым важным и определяющим то, что выбор крымчан был признан и принят в 2014 году самой Россией и ее многонациональным народом", - сказал Константинов.Он допустил, что на Западе могут пойти на официальное признание Крыма, а остальные новые регионы России будут признаны де-факто, а не де-юре.На днях Владимир Зеленский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Пока РФ и США работают над урегулированием конфликта, Киев пытается затянуть его. Подробнее - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир зеленский, крым, сша, дональд трамп
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Крым, США, Дональд Трамп

Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России

07:51 25.04.2025
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США начать процедуру юридического признания Крыма частью России, передает РИА Новости
"Думаю, что США стоило бы показать всем пример и начать процедуру юридического признания российского статуса Крыма без оглядки на мнение Зеленского. Но при этом для нас навсегда останется самым важным и определяющим то, что выбор крымчан был признан и принят в 2014 году самой Россией и ее многонациональным народом", - сказал Константинов.
Он допустил, что на Западе могут пойти на официальное признание Крыма, а остальные новые регионы России будут признаны де-факто, а не де-юре.
На днях Владимир Зеленский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Пока РФ и США работают над урегулированием конфликта, Киев пытается затянуть его. Подробнее - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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