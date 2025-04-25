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Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России
Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России - 25.04.2025 Украина.ру
Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США начать процедуру юридического признания Крыма частью России, передает РИА Новости
2025-04-25T07:51
2025-04-25T07:51
2025-04-25T07:51
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"Думаю, что США стоило бы показать всем пример и начать процедуру юридического признания российского статуса Крыма без оглядки на мнение Зеленского. Но при этом для нас навсегда останется самым важным и определяющим то, что выбор крымчан был признан и принят в 2014 году самой Россией и ее многонациональным народом", - сказал Константинов.Он допустил, что на Западе могут пойти на официальное признание Крыма, а остальные новые регионы России будут признаны де-факто, а не де-юре.На днях Владимир Зеленский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что Киев юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от администрации Трампа с целью урегулирования конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Пока РФ и США работают над урегулированием конфликта, Киев пытается затянуть его. Подробнее - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир зеленский, крым, сша, дональд трамп
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Крым, США, Дональд Трамп
Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США начать процедуру юридического признания Крыма частью России, передает РИА Новости