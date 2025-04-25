https://ukraina.ru/20250425/matteo-pedzho-u-italyantsev-net-kakoy-to-osoboy-lyubvi-k-rossii-no-voevat-radi-zelenskogo-nikto-ne-1062743248.html

Маттео Педжо: У итальянцев нет какой-то особой любви к России, но воевать ради Зеленского никто не будет

Маттео Педжо: У итальянцев нет какой-то особой любви к России, но воевать ради Зеленского никто не будет - 25.04.2025 Украина.ру

Маттео Педжо: У итальянцев нет какой-то особой любви к России, но воевать ради Зеленского никто не будет

Министр юстиции Италии не передал решение МУС о выдаче ордера на арест Владимира Путина генпрокурору Рима, чтобы тот направил его в апелляционный суд для... Украина.ру, 25.04.2025

2025-04-25T06:02

2025-04-25T06:02

2025-04-25T06:02

репрессии на украине

италия

россия

украина

владимир путин

марко поло

ес

нато

международный уголовный суд (мус)

репрессии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/18/1062742805_0:36:865:523_1920x0_80_0_0_7e06be9eba70e5ca835925931887eda5.jpg

Министр юстиции Италии не передал решение МУС о выдаче ордера на арест Владимира Путина генпрокурору Рима, чтобы тот направил его в апелляционный суд для приведения в исполнение. Ордер в Италии стал недействительным. Пресловутый "коллективный Запад" на деле оказался вовсе не коллективным, и каждая страна все больше начинает вести себя так, как выгодно ей, а не "коллективу". Разобраться с современной итальянской политикой в отношении российско-украинского конфликта нам поможет итальянский предприниматель, выпускник МГУ и глава итальянского Комитета солидарности с Белоруссией Маттео Педжо.— Маттео, откуда у Вас, итальянца, интерес к событиям, которые происходят вокруг России?— О, все началось много лет назад, задолго до моего рождения. Я из семьи итальянских коммунистов уже в четвертом поколении. Мой дед был партизаном-антифашистом в коммунистических отрядах во время Второй мировой войны. Потом он стал депутатом коммунистической фракции в парламенте Италии и членом ЦК Компартии Италии. Вот почему хорошее отношение к России у нас — семейное. И вот почему на меня не подействовала нынешняя европейская русофобия. Хотя в Италии русофобия совсем не так распространена, как в других странах Евросоюза, особенно в Польше и Прибалтике. В целом итальянцы неплохо относятся к России.Что касается меня, я не только предприниматель, но и общественно-политический деятель и то, что я делаю сейчас, направлено на укрепление отношений Италии с Белоруссией. Недавно я был назначен почетным консулом Республики Беларусь в Италии. Я являюсь единственным итальянцем, которого официально пригласили на парад в честь 80-летия Великой Победы в Минске. Учитывая мои семейные традиции, я испытываю по этому поводу большую гордость. И, конечно, это имеет не только историческое значение, но и современное политическое.Я впервые попал в Москву очень молодым человеком. Мне было всего 22 года. Я закончил в Италии факультет политических наук — у вас это называется политологией, а потом поступил в МГУ на факультет славянской филологии и там выучил русский язык. Затем я устроился на работу в Центр итальянской культуры в Москве и преподавал там три года.В то время коммерческие отношения России и Италии были очень тесными, и я до 2019 года также занимался экспортно-импортными операциями между двумя странами. После госпереворота на Украине и последовавших за этим событий отношения России с Италией начали ухудшаться, но работать все еще было можно.До начала специальной военной операции я даже держал ресторан итальянской кухни в Санкт-Петербурге. После 2022 года его пришлось продать, но я все-равно часто бываю в России, а еще чаще — в Белоруссии. Я был международным наблюдателем на Конституционном референдуме в Белоруссии как раз 24 февраля 2022 года. А в январе 2025 года я был наблюдателем на президентских выборах в Белоруссии.— Вас после этого в Италии не объявили агентои КГБ?— О, обвинили и постоянно обвиняют. Шутка, конечно. Хотя было опубликовано несколько очень смешных статей, где меня обвиняли в получении какого-то финансирования со стороны Минска и Москвы. Это обычная пропаганда, что поделать? Они во всем видят деньги, потому что не понимают, откуда у итальянца могут быть культурные, исторические и, если хотите, идеологические связи с Белоруссией и Россией. А все на самом деле очень просто. Я, как уже говорил, считаю себя коммунистом, поэтому у меня очень хорошие отношения с Компартией Белоруссии, мы плотно сотрудничаем по международным вопросам, у нас очень близкие позиции, я вижу, чему могут поучиться у белорусов итальянские левые. У нас ведь в Италии во время Холодной войны была самая большая в Западном мире компартия. Но в последнее время из-за ошибок, оппортунизма и, конечно, под давлением НАТО коммунистическое движение ослабло. Однако теперь, учитывая кризисное положение в мировой политике, я думаю, что роль левых в итальянской политике будет увеличиваться.— Италия – одна из крупнейших экономик Евросоюза, но при этом политически она как бы в тени. Например, переговоры по Украине сейчас ведут от Европы Франция и Британия. А какова роль Италии в этом конфликте?— У нас всегда были тесные отношения с Евразией, с арабскими странами. Даже с Китаем. Вообще-то первым, кто добрался до Китая из западной части Евразийского континента, был итальянец Марко Поло. Иезуит Маттео Риччи, который занимался математикой, астрономией, картографией и языками, провел тридцать лет в Китае и даже занимал положение во власти. С Россией у нас вообще отдельная история. Несмотря на то, что мы вступили в свое время в НАТО, с Советским Союзом Италия дружила и сотрудничала. Тот же производство машин "Фиат" в городе Тольятти наладили. Да и само название города откуда взялось? Сталин очень ценил секретаря Компартии Италии Пальмиро Тольятти. Кроме того, мы всегда играли важную роль в Средиземном море, а это, конечно, арабские страны. Мы поддержали Алжир, когда он боролся за освобождение от французского колониализма. Италия не бросила ни одного из своих сторонников, которые у нее были после Второй мировой войны. И это, конечно, влияет на современную политику, несмотря даже на то, что мы сейчас не вполне самостоятельное государство и зависим от США и Великобритании.Да, Италия во многих ситуациях старается держаться в тени. Например, никто не знает, какое оружие поставлено на Украину. Поставки есть, это известно, но какие именно? Они секретны. По официальным источникам мы ничего критичного на Украину не поставляем, но только время подтвердит или опровергнет эти данные. По факту же президент России Путин говорит, что Италия — одна из первых стран, с которыми Россия хотела бы восстановить нормальные отношения. Просто роль Италии меняется из-за глобального кризиса, и все сверхдержавы к ней пристально присматриваются. Американцы хотят ослабить немецкое и французское влияние в Евросоюзе, поэтому в какой-то мере нас поддерживают. У России свои причины искать сближения с Италией. В том числе это позиция Китая, который считает Италию очень важной для своего нового шелкового пути. Мы оказались посреди клубка многих мировых интересов, в том числе в отношениях арабских стран с Израилем. Мы ведем много неформальных контактов, в чем огромную роль играет Ватикан. Политика покойного Папы Франциска была ориентирована на многополярный сценарий. У Папы Римского было четкое видение мира, не совпадавшее с пропагандой НАТО. Он поддерживал Глобальный Юг против западного колониализма. Он считал, что Россия имеет право защищать свои интересы.Я думаю, что роль Италии в ближайшем будущем будет только расти. И надеюсь, что этот рост влияния приведет к укреплению мира. Ведь мы хорошо знает, что такое империализм и милитаризм на примере фашистского режима Бенито Муссолини. Мы знаем, какое зло все это приносит народам. Поэтому я надеюсь, что марионеточная власть в Италии сменится и мы сможем свободно строить дружеские отношения со странами и народами, которые сегодня находятся в авангарде построения нового, более справедливого миропорядка. Это, конечно Россия, Китай, Белоруссия, Северная Корея, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Вьетнам. Вот мир, с которым нам следовало бы дружить.— Чаще всего сейчас в Европе за нормализацию отношений с Россией выступают как раз правые. Италия в этом смысле нестандартная?— Я думаю, что эти посылы европейских правых нужно уточнить и понять, зачем им нужна Россия. Да, большинство из них хочет урегулировать отношения с Россией, но ради чего — ради дружбы и мира? Они готовы мириться с Россией или даже союзничать с ней против Китая. Вот их цель. Мне кажется, Россия не должна попасться в провокационную ловушку, организованную Трампом и его идеологами вроде Стива Бэннона. Их цели кардинально отличаются от того, что нужно и России, и Италии. Многие итальянские предприниматели до сих пор тесно связаны с Россией. Помимо нашего экспорта, который есть, мы до сих пор покупаем крупные объемы российских нефти и газа, через посредников и напрямую. Финансовые отношения есть. Вот почему нынешние итальянские власти с одной стороны действуют в русле антироссийской политики ЕС, а с другой — не особо торопятся сжигать все мосты. Вы поймите, как я уже говорил, мы сильно зависим политически и экономически от США и Великобритании. А Великобритания сегодня в авангарде русофобского союза в Европе. Без британского влияния не было бы того, что сейчас происходит в тех же Прибалтике и Польше. Достаточно вспомнить, что они творили в Италии в 70-е годы. Массовый политический терроризм и кровопролитные уличные бои, лишь бы к власти не пришла дружественная Советскому Союзу компартия. Так и сейчас делается все, чтобы Италия не могла проводить выгодную для себя независимую политику.— А какая политика выгодна Италии? Что об этом думают сами итальянцы?— В обществе распространено мнение о том, что с Россией нужно если не дружить, то хотя бы сотрудничать. А есть немаленькая часть населения, которая вообще считает Россию правой в ее нынешней международной политике. Есть немало депутатов и сенаторов, которые публично не могут об этом говорить, но в частном порядке они сохраняют контакты с Россией и Белоруссией. То же самое касается и предпринимателей. Есть такое понятие, как бизнес-дипломатия. Например, несколько месяцев назад в Эмиратах прошел экономический форум Россия-Италия, и на ПМЭФ итальянские бизнесмены приезжали инкогнито. Отношения на таком уровне поддерживаются.И, конечно, итальянский народ ни в коем случае не хочет воевать против России. Правительство это понимает. Джорджа Мелони сказала, что мы ни в коем случае не отправим войска на Украину. Если бы она сказала другое, ее бы просто никто не поддержал.— То есть люди поддерживают совсем не то, к чему призывают СМИ?— СМИ, конечно, активны в русофобской пропаганде, хотя сейчас они попритихли из-за позиции нового руководства США. А в итальянском обществе есть такая смесь ряда компонентов, которая не дает итальянцам сильно погружаться в эту тему. Во-первых, люди здесь не особенно интересуются международной политикой. Они просто хотят жить хорошо, хотят заработать на хлеб для своей семьи, развлекаться в отпуске, купить новую машину, если получится, и так далее. Что там происходит на Украине или еще где-то, их не особо волнует. Во-вторых, у нас довольно старое население. Средний возраст в Италии — 46 лет, многие вообще-то пьют. Они просто не могут воевать. В-третьих, молодежь вообще не ориентирована на войну. Никто больше не идет в армию, а обязательного призыва у нас нет. Тех, кто пошел в армию из-за националистического фанатизма, очень немного. Поэтому итальянцам не до войны. Тем более, какой-то далекой.С моей стороны было бы нечестно говорить, что большинство итальянцев испытывает какую-то особую любовь к России. Коммунисты — да, из-за исторических причин, памяти о Советском Союзе и Второй мировой войне, идеологии и т.д. Но понятно, что таких меньшинство. А среднему итальянцу просто не интересно воевать, его невозможно сагитировать на это. Если бы конфликт завязался прямо на нашей границе, может быть все было бы по-другому. Сейчас же люди не захотят менять свой образ жизни ради Зеленского или кого-то еще из психически нездоровых руководителей Польши, Прибалтики, Англии или США.— Но некоторым итальянцам не все равно, и они проводят акции в поддержку политзаключенных на Украине.— О, это очень важный вопрос. Возможно, более важный, чем информация о событиях на линии фронта. Наши СМИ не показывают нацистское лицо современной Украины, не показывают батальон "Азов"*, акции за Бандеру и так далее. Они показывают такое либеральное лицо, жажду демократии и свободы. А мы покажем, что на самом деле там фашистский режим, который запретил оппозиционные партии, который преследует коммунистов и антифашистов, и который сажает в тюрьмы людей за взгляды и мнения. Не за акции, не за вооруженное сопротивление, хотя народы имеют право сопротивляться тирании с оружием в руках, как это делали итальянские партизаны, например, а исключительно за взгляды и мнения — за то, что они хотят справедливого мира, за то, что для них ценна память Советского Союза и победы в Великой Отечественной войне. Эти люди — наши братья. Поэтому мы проводим много акций в их поддержку. Например, братьев Кононовичей, но и не только. Многие были репрессированы, а некоторые сразу убиты: оппозиционные журналисты, коммунисты, антифашисты и просто русскоговорящие. Мы знаем, что происходит. И мы будем поддерживать заключенных антифашистов вплоть до их освобождения.— Именно такая поддержка привела к тому, что братья Кононовичи больше не в тюрьме, а под домашним арестом.— Международная солидарность работает, мы это прекрасно знаем. Я с гордостью должен признать, что особенно влияние оказали наши решительные действия в Италии. Несмотря на то, что некоторые товарищи побоялись заниматься этой темой из-за СВО, мы все-равно продолжали выступать даже в самые тяжелые моменты — проводили конференции, протестный митинг напротив украинских посольства и консульства, распространяли информацию в сети. Также мы проводили менее заметную, но не менее важную работу через международных юристов, а также помогали материально. Нам устраивали провокации проукраинские активисты, которые нападали даже не девушек. Но в итоге мы добились своего, и режим в Киеве решил освободить братьев Кононовичей из тюрьмы. Власти Украины поняли, что им будет трудно объяснять, почему люди сидят в тюрьме за свои взгляды.На Украине действительно большая проблема с фашизмом и победу России на фронте будет означать свободу для наших товарищей-антифашистов, которые сидят в тюрьмах. Мы не бросим их. Мы будем проводить акции в их поддержку и показывать нашему обществу, что действительно происходит на Украине. Я только надеюсь, что ситуация для заключенных за взгляды и мнения не станет критичной с закатом нынешнего украинского режима. Просто дикое животное особенно опасно, когда оно ранено.* признана в РФ террористической организациейО том, кто и как в Европе поддерживает украинских политзаключенных — в материале "Без нацизма и олигархов". Чешские коммунисты стали европейским голосом тысяч политзаключенных на Украине"

италия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

италия, россия, украина, владимир путин, марко поло, ес, нато, международный уголовный суд (мус), репрессии, свобода слова, война, мир, многополярный мир, интервью, сво, новости сво, война на украине