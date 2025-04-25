"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет - 25.04.2025 Украина.ру
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"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет
"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет - 25.04.2025 Украина.ру
"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет
Президент США Дональд Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии ответил на вопрос о перспективах выхода США из переговоров по Украине
2025-04-25T07:34
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новости
сша
украина
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киев
владимир зеленский
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"Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - сказал Трамп.Он заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем.По его словам, в следующие дни будут очень важные встречи по Украине.Пока РФ и США работают над урегулированием конфликта, Киев пытается затянуть его. Подробнее - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, дональд трамп, киев, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Киев, Владимир Зеленский

"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет

07:34 25.04.2025 (обновлено: 07:43 25.04.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Президент США Дональд Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии ответил на вопрос о перспективах выхода США из переговоров по Украине
"Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - сказал Трамп.
Он заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем.
"Я так думаю, да. Я верю, что они примут. Думаю, скоро мы покончим с этим", - сказал Трамп.
По его словам, в следующие дни будут очень важные встречи по Украине.
Пока РФ и США работают над урегулированием конфликта, Киев пытается затянуть его. Подробнее - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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