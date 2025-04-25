https://ukraina.ru/20250425/my-zaklyuchim-sdelku-tramp-uveren-chto-do-vykhoda-ssha-iz-peregovorov-po-ukraine-ne-doydet-1062745156.html

"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет

"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет - 25.04.2025 Украина.ру

"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет

Президент США Дональд Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии ответил на вопрос о перспективах выхода США из переговоров по Украине

2025-04-25T07:34

2025-04-25T07:34

2025-04-25T07:43

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"Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - сказал Трамп.Он заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем.По его словам, в следующие дни будут очень важные встречи по Украине.Пока РФ и США работают над урегулированием конфликта, Киев пытается затянуть его. Подробнее - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, дональд трамп, киев, владимир зеленский