https://ukraina.ru/20250425/my-zaklyuchim-sdelku-tramp-uveren-chto-do-vykhoda-ssha-iz-peregovorov-po-ukraine-ne-doydet-1062745156.html
"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет
"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет - 25.04.2025 Украина.ру
"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет
Президент США Дональд Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии ответил на вопрос о перспективах выхода США из переговоров по Украине
2025-04-25T07:34
2025-04-25T07:34
2025-04-25T07:43
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"Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - сказал Трамп.Он заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем.По его словам, в следующие дни будут очень важные встречи по Украине.Пока РФ и США работают над урегулированием конфликта, Киев пытается затянуть его. Подробнее - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, дональд трамп, киев, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Киев, Владимир Зеленский
"Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет
07:34 25.04.2025 (обновлено: 07:43 25.04.2025)
Президент США Дональд Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии ответил на вопрос о перспективах выхода США из переговоров по Украине