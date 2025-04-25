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Главное за ночь 25 апреля

Главное за ночь 25 апреля - 25.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 25 апреля

ВСУ в поселке Горналь в Курской области расстреляли две группы своих солдат при попытке сдаться. Украина.ру, 25.04.2025

2025-04-25T08:07

2025-04-25T08:07

2025-04-25T08:07

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ВСУ в поселке Горналь в Курской области расстреляли две группы своих солдат при попытке сдаться.Бойцы ВС РФ завершают зачистку Плоского леса в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Владимир Зеленский посетовал, что для ВСУ сложилась "жесткая ситуация" под Покровском.За причастность к совершению теракта в "Крокусе" выявлено и задержано 45 человек, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.Подробнее о теракте - в материале Теракт в "Крокус сити": украинский почерк, западный след на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, харьковская область, андрей марочко, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, совбез