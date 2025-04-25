Главное за ночь 25 апреля - 25.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 25 апреля
Главное за ночь 25 апреля - 25.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 25 апреля
ВСУ в поселке Горналь в Курской области расстреляли две группы своих солдат при попытке сдаться. Украина.ру, 25.04.2025
2025-04-25T08:07
2025-04-25T08:07
новости
россия
курская область
харьковская область
андрей марочко
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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ВСУ в поселке Горналь в Курской области расстреляли две группы своих солдат при попытке сдаться.Бойцы ВС РФ завершают зачистку Плоского леса в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Владимир Зеленский посетовал, что для ВСУ сложилась "жесткая ситуация" под Покровском.За причастность к совершению теракта в "Крокусе" выявлено и задержано 45 человек, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.Подробнее о теракте - в материале Теракт в "Крокус сити": украинский почерк, западный след на сайте Украина.ру.
россия
курская область
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новости, россия, курская область, харьковская область, андрей марочко, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, совбез
Новости, Россия, Курская область, Харьковская область, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Совбез

Главное за ночь 25 апреля

08:07 25.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировочные занятия снайперов ВДВ
Тренировочные занятия снайперов ВДВ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВСУ в поселке Горналь в Курской области расстреляли две группы своих солдат при попытке сдаться.
Бойцы ВС РФ завершают зачистку Плоского леса в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Владимир Зеленский посетовал, что для ВСУ сложилась "жесткая ситуация" под Покровском.
За причастность к совершению теракта в "Крокусе" выявлено и задержано 45 человек, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.
Подробнее о теракте - в материале Теракт в "Крокус сити": украинский почерк, западный след на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияКурская областьХарьковская областьАндрей МарочкоВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныСовбез
 
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