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Госдеп опроверг претензии к США насчет Украины

Госдеп опроверг претензии к США насчет Украины - 25.04.2025 Украина.ру

Госдеп опроверг претензии к США насчет Украины

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на брифинге отвергла претензии, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы

2025-04-25T08:33

2025-04-25T08:33

2025-04-25T08:33

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"Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса - ред.)", - сказала Брюс.По ее словам, украинское урегулирование потребует уступок от обеих сторон конфликта.Она добавила, что решения об уступках будут принимать Россия и Украина.Подробнее об уверенности Трампа насчет урегулирования конфликта - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, тэмми брюс, сша, вашингтон, дональд трамп