Госдеп опроверг претензии к США насчет Украины - 25.04.2025 Украина.ру
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Госдеп опроверг претензии к США насчет Украины
Госдеп опроверг претензии к США насчет Украины - 25.04.2025 Украина.ру
Госдеп опроверг претензии к США насчет Украины
Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на брифинге отвергла претензии, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы
2025-04-25T08:33
2025-04-25T08:33
новости
украина
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"Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса - ред.)", - сказала Брюс.По ее словам, украинское урегулирование потребует уступок от обеих сторон конфликта.Она добавила, что решения об уступках будут принимать Россия и Украина.Подробнее об уверенности Трампа насчет урегулирования конфликта - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Тэмми Брюс, США, Вашингтон, Дональд Трамп

Госдеп опроверг претензии к США насчет Украины

08:33 25.04.2025
 
© Public domain / Lorenгосдеп США здание
госдеп США здание
© Public domain / Loren
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Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на брифинге отвергла претензии, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы
"Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса - ред.)", - сказала Брюс.
По ее словам, украинское урегулирование потребует уступок от обеих сторон конфликта.

"Уступки будут с обеих сторон. Мы также знаем, что детали этих уступок не будут обсуждаться или утверждаться, пока нет прекращения огня", - отметила Брюс.

Она добавила, что решения об уступках будут принимать Россия и Украина.
Подробнее об уверенности Трампа насчет урегулирования конфликта - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.
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