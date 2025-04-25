Госдеп опроверг претензии к США насчет Украины
© Public domain / Lorenгосдеп США здание
© Public domain / Loren
Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на брифинге отвергла претензии, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы
"Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса - ред.)", - сказала Брюс.
По ее словам, украинское урегулирование потребует уступок от обеих сторон конфликта.
"Уступки будут с обеих сторон. Мы также знаем, что детали этих уступок не будут обсуждаться или утверждаться, пока нет прекращения огня", - отметила Брюс.
Подробнее об уверенности Трампа насчет урегулирования конфликта - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.
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