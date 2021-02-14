Американцы, скорее всего, были бы рады союзу Зеленского и Порошенко, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петр Порошенко готов стать премьер-министром страны, но для этого нужны досрочные выборы.

Алексей Попов: Зеленский показал, что способен на нестандартные ходы © sobityadnya.ru

«Даже те же американцы: предположим, они бы были рады, если бы Зеленский и Порошенко объявили о сотрудничестве. Ну, в конце концов не все упирается в личности. Если будет фактическая или формальная коалиция еще с «Голосом» или с «Голосом» плюс «Батькивщина», это тоже вполне их устроит», — сказал Попов.

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