До выборов еще далеко, Зеленскому нужно избежать досрочных парламентских выборов, поскольку они превратят его в английскую королеву, отметил политолог Алексей Попов

Об этом Попов, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Основная политическая борьба на Украине сейчас развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь», при этом президент Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

- Алексей, как вы считаете, почему произошли такие кардинальные политические изменения?

— Главного противника Зеленского, если он хочет удержаться у власти, будут определять в Белом доме.

На Украине закрыли оппозиционные телеканалы: самые яркие цитаты Бойко, которого он победит по сценарию Ельцин-Зюганов или Кучма-Симоненко.

- А почему вы считаете, что будет решать Белый дом? Зеленский запретил оппозиционные телеканалы, и все внимание обратилось на «ОПЗЖ».

— Единственный опрос по этому поводу после закрытия телеканалов — это сегодняшний КМИС. Он показывает, что рейтинг партии Бойко-Рабиновича-Медведчука несколько упал. Наибольшим бенефициаром здесь выглядит «Евросолидарность» Порошенко.

Я хочу обратить внимание, что это был исключительно телефонный опрос КМИС. Он провел исследование в конце года, и мы видим, что по телефонным опросам люди дают несколько иной результат, чем при встрече с глазу на глаз. Эта разница как раз не выгодна для «ОПЗЖ».

Для меня падение рейтинга «ОПЗЖ» логично, до сих пор на Украине не закрывались телеканалы, мало ли, что еще будет. Некоторые респонденты могут побояться сказать свой выбор, независимо от того, с глазу на глаз или по телефону. А если они боятся сказать, то другие будут бояться и проголосовать.

Потому что на самом деле, я считаю, в политике и в жизни насилие — это ключ, который открывает все двери. То, что мне или вам может не нравиться насилие, не повлияет на его эффективность.

Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль - В настоящее время появилась информация о возможной смене премьер-министра. Как считаете, насколько сейчас реальна отставка Шмыгаля?

— Считаю, что она достаточно реальна. Вы видите, что власть теряет в рейтинге, премьер не пользуется популярностью — он как бы незаметный. Такие «жертвы» могут ослабить негативные процессы с рейтингами Зеленского, но тут же проблема — а кого вместо него утверждать? Как сделать, чтобы, несмотря на все меры, большинство не «посыпалось»?

Отставка премьера будет провоцировать эту ситуацию. Даже наиболее легкий для Зеленского сценарий — просто Шмыгаль, как Гончарук, подает заявление об отставке. Потому что отставка правительства через вотум недоверия будет означать, что не контролирует Зеленский Раду и свою фракцию.

Если удастся утвердить Витренко, будет видно, что контроль увеличился, и тогда отставка Шмыгаля будет более реальной.

- Недавно бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Петр Порошенко готов стать премьером страны. Как считаете, такое может вообще случиться?

— В условиях зависимости Украины в таком сценарии нет ничего нереального. Но, я думаю, что это высказывание в большей степени троллинг.

Даже те же американцы: предположим, они бы были рады, если бы Зеленский и Порошенко объявили о сотрудничестве. Ну, в конце концов не все упирается в личности. Если будет фактическая или формальная коалиция еще с «Голосом» или с «Голосом» плюс «Батькивщина», это тоже вполне их устроит.

- Вы могли бы оценить, кто более эффективен у власти — команда Зеленского или команда Порошенко?

Крах рейтинга Зеленского: и всё-таки он есть © president.gov.ua

Если отбросить все те политические вещи, одной экономикой, то при Порошенко никогда не было такой критической ситуации с запасами угля на электростанциях зимой. Никогда не было того, что там меньше полумиллиона тонн угля.

При Порошенко всегда работало 12-13 атомных энергоблоков зимой. Правда, в 2017 году там была проблема летом из-за ремонта, когда Украина получала российскую электроэнергию. Там же есть достаточно четкие графики этих ремонтов, так что ремонтировалось больше в теплый период, чтобы в холодный период работали. Это половина украинской энергии.

При Зеленском возникла ситуация, что без всяких аварийных остановок работает 10 энергоблоков. И это в основе нынешнего энергокризиса, который может усугубиться из-за холодов.

- Как можно из нынешнего положения оценить перспективы Зеленского?

— Он пытается заручиться поддержкой США, трудно сказать, насколько это выходит. Зеленский своими действиями, своими последними санкциями показал, что он способен на такие, мягко говоря, нестандартные ходы.

До выборов еще далеко, ему надо избежать досрочных парламентских выборов, поскольку они превратят его в английскую королеву, потому что у его партии уж точно не будет монобольшинства.