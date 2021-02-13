Следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям. Об этом сказал депутат Государственной Думы Руслан Бальбек 13 февраля в комментарии Russia Today

«Причем главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же, для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», — сказал он.

Сергей Марков: Марионеточный режим Украины не может выполнить Минские соглашения © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вслед за представителем Украины в ТКГ Леонидом Кравчуком заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

Кроме тог, по словам Ермака, Соединенные Штаты Америки, как стратегический партнер Украины, могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе и возвращении украинских территорий.