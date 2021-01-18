Из двух граждан России, входивших в состав экипажа сухогруза «Арвин», потерпевшего крушение в Черном море, спасен и находится в госпитале, угрозы жизни нет. Об этом сообщило посольство РФ в Турции 17 января

У берегов Турции затонул сухогруз с российско-украинским экипажем © Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ | Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ | Перейти в фотобанк

«По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек — граждане Украины, двое — граждане России. В числе шести спасенных — один росгражданин Николай Кринов, старший техник судна. В настоящее время он находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет. Судьба другого гражданина России остается неизвестной», — говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что прибывшие в Бартын сотрудники консульского отдела посольства посетили в больнице Кринова и выяснили обстоятельства происшествия. Он подтвердил, что трагедия произошла из-за плохих метеоусловий.

Потерпевшему была оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости, украинским морякам было оказано содействие в связи с родственниками, отметили в диппредставительстве.

Тем временем посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что гражданство моряка, который погиб, пока не установлено.

«На сегодняшний день найдено одно тело. Еще по пяти морякам ведутся спасательно-поисковые работы. Очень сложные условия на море сейчас. Я не могу вам подтвердить, один погибший — украинец или нет, потому что еще не проведена процедура опознания», — заявил он в комментарии изданию «Общественное».

МИД Украины сообщил, что пятеро украинцев и один россиянин были спасены.