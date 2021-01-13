Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, в том числе акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд рублей, находятся в залоге у российской НКО «Фонд промышленных активов». Об этом 30 января сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год

Согласно документу, «Фонд промышленных активов» получил обеспечение по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в состав Group DF Фирташа.

В том числе в залоге у фонда находятся акции компаний Alandero Investments, Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited, Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA Limited, Spodola Ventures, украинских предприятий «Северодонецкое объединение «Азот», «Украгро НПК», ПАО «Азот», «Ровноазот», «Стирол», швейцарской NF Trading AG (трейдер минеральных удобрений), эстонской Nitrofert AS.

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До 2014 года химические комбинаты Фирташа занимались импортом газа из России. При этом к 2015 году в хранилищах Ostchem почти не осталось собственного газа, по данным украинского агентства «ЛІГАБізнесІнформ».

Фонд промышленных активов был организован госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но позднее он был выведен за пределы ВЭБ и сейчас является независимым.

В США Фирташа обвиняют в даче взятки индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титана, который затем продавался в США. Украинский олигарх находится в Австрии, где продолжаются судебные разбирательства о его экстрадиции в США.