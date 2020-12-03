По мнению Дубровского, какие-либо ограничительные меры могли дать результат весной, когда число заболевших было минимальным и их перемещения можно было отследить. Сейчас вводить карантин, считает доктор, уже поздно и бессмысленно.
«Процесс уже запущен, его остановить не получится. Мы можем рассуждать, умничать, говорить о каких-то закрытиях, карантине — это просто все оттягивает время. Это ничего не поменяет. Все равно большая часть людей переболеет», — подчеркнул врач.
Дубровский уточнил, что речь идет не только об Украине, но и обо всем мире в целом. Он напомнил, как ВОЗ с одной стороны называла коронавирус самой опасной болезнью, а с другой стороны, из Китая, где произошли первые заражения, не запретили вылеты, тем самым позволив болезни распространиться. На первом этапе инфекции еще можно было противостоять, сейчас уже это невозможно.