Ранее заместитель председателя Государственного трибунала Польши обратился к генеральному прокурору и министру юстиции с просьбой проверить «иностранный след» в организации массовых акций протеста против ужесточения законодательства в отношении абортов. Демонстрантов подозревают в попытке осуществления государственного переворота в условиях пандемии коронавируса.
В этой связи вызывает недоумение позиция нынешнего посла США в Варшаве, пропагандирующего подобную идеологию (гендерную, поддержку ЛГБТ и т.п.), подчеркнул эксперт.
«Но вопрос также и в том, поддерживают ли операционно этот тип протестов и другие посольства в Варшаве — например, посольство Германии», — задается вопросом Запаловский.
Он добавил, что, когда Джо Байден окончательно придет к власти в США, польской стороне будут навязывать определенные действия не политики, а американские корпорации, которые руководствуются идеологией наживы и подчинения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.