Последние протесты в Польше имели материально-техническую поддержку американских корпораций, которые стоят за Демократической партией США. Об этом рассказал бывший депутат Сейма Польши и Европейского парламента Анджей Запаловский в интервью изданию Украина.ру

Анджей Запаловский: В польском обществе нет тенденции к конфронтации с Россией © zapalowski.eu

В этой связи вызывает недоумение позиция нынешнего посла США в Варшаве, пропагандирующего подобную идеологию (гендерную, поддержку ЛГБТ и т.п.), подчеркнул эксперт.

«Но вопрос также и в том, поддерживают ли операционно этот тип протестов и другие посольства в Варшаве — например, посольство Германии», — задается вопросом Запаловский.

Он добавил, что, когда Джо Байден окончательно придет к власти в США, польской стороне будут навязывать определенные действия не политики, а американские корпорации, которые руководствуются идеологией наживы и подчинения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.