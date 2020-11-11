Польский эксперт по национальной безопасности Анджей Запаловский опасается, что после прихода к власти Джо Байдена навязывать Польше определенные действия будут не столько американские политики, сколько корпорации

Бывший депутат Сейма Польши и Европейского парламента, заведующий кафедрой политики безопасности в Институте политических наук Жешувского университета профессор Анджей Запаловский был весьма осторожен в оценках влияния на Польшу президентских выборов в США, поскольку их результаты до сих пор официально не объявлены.

— Президент Польши Анджей Дуда поздравил Джо Байдена не с победой на выборах, а с «успешной президентской кампанией», да ещё и упомянул об ожидании решения коллегии выборщиков. При этом четыре года назад всё было совсем иначе. В штабе партии «Право и справедливость» (ПиС) действительно не теряют надежд на победу Трампа или это просто низкий уровень соответствующих советников Дуды и Качиньского?

Якуб Корейба: Поляки не договорятся с русскими - ни с теми, кто в Кремле, ни с теми, кто в клинике Шарите © из архива Якуба Корейбы

— На президентских выборах в США в 2016 году роль голосов польской диаспоры была ощутимой, это отмечал и Дональд Трамп. А как голосовали американцы польского происхождения в этом году?

— Согласно имеющейся у меня информации, полученной из нескольких городов, большинство Полонии (так в Польше называют диаспору. — Прим.) поддержало Трампа. Поляки в своей массе консервативны, особенно в США.

— Нынешние власти Польши во время президентской кампании в США поставили всё на карту Трампа. Это иррациональное решение или в Варшаве действительно считают сотрудничество с администрацией Трампа плодотворным для Польши? В чём тогда его плоды?

— Да, правящая партия «Право и справедливость» сделала ставку на Трампа, а оппозиционная «Гражданская платформа» — на Байдена. Это идеологическая борьба, а не программная. Хотя всё ещё действующий президент США консервативен в своих взглядах, как и польские власти, он в первую очередь заботится об интересах американцев.

Мир или война? Полонизация политики ЕС © AP, Martin Meissner Ярослав Качиньский (председатель ПиС, вице-премьер Польши по вопросам безопасности. — Прим.) выбрал безальтернативный союз с США, результатом которого стало создание военных баз этого государства в Польше. Однако я не вижу серьезных американских инвестиций в польскую оборонную промышленность или привнесения каких-либо существенных новых технологий. Вообще, с моей точки зрения, для повышения безопасности Польши нам нужны не иностранные солдаты на нашей территории, а современная техника, которую американцы могли бы предоставить.

— 9 ноября Анджей Дуда во время торжественной ратификации нового польско-американского соглашения о военном сотрудничестве высказал надежду, что «наше партнёрство выше политических разногласий». Если это попытка наладить отношения с новой администрацией, то зачем на церемонию пригласили посла США Мосбахер, которая является «голосом Трампа»?

— Конечно, союз Польши с США находится выше любых политических разногласий. Однако масштабы присутствия войск США в Польше и расходы польского бюджета на их пребывание — уже нет. Действия ПиС привели к тому, что за счёт польской армии осуществляются крупные инвестиции в военную инфраструктуру для американцев.

А присутствие госпожи Мосбахер на церемонии я бы не переоценивал: она является действующим послом США, поэтому её нельзя не приглашать на события, связанные с ратификацией важного польско-американского соглашения.

— Упомянутая Джоржетт Мосбахер неоднократно становилась причиной скандалов, откровенно вмешиваясь во внутренние дела Польши. Изменится ли ситуация после прихода Байдена в Белый дом и вероятной смены посла США в Варшаве? В целом — есть ли у Польши шанс стать при новой американской администрации более независимым государством?

Польские планы и «Президент Света» © AFP, Wojtek RADWANSKI

— Джо Байден в ходе предвыборной кампании называл Польшу в числе авторитарных режимов в Восточной Европе, сравнивая её с Венгрией и даже Белоруссией. С другой стороны, в 2019-м он обещал, что в случае его избрания президентом США «дни тирании Путина закончатся», а в давлении на Россию Польша является весьма эффективным инструментом США. Какой из двух подходов Байдена перевесит и каковы могут быть последствия этого для Польши?

— В польском обществе нет тенденции к конфронтации с Россией. Проблема в том, чтобы США не использовали нашу территорию для действий, которые могут привести к конфликтам с другими странами. Конечно, главным инструментом определённой политики являются сами политики, находящиеся при власти. Однако польское общество очень осторожно относится к тому, чтобы поставить наше государство в состояние какой-либо конфронтации.

В целом же я опасаюсь, что если Байден станет президентом, то не американские политики будут навязывать Польше определённые действия, а корпорации, которые руководствуются идеологией наживы и подчинения. Это может быть опасно не только для нашей страны, но и для многих регионов мира.

— Могут ли нынешние протесты в Польше получить поддержку (по крайней мере, неформальную) со стороны новой администрации Белого дома, поскольку их лозунги близки идеологической позиции Демократической партии США?

— На мой взгляд, последние протесты в Польше, безусловно, имели материально-техническую поддержку американских корпораций, которые стоят за Демократической партией США. В этой связи вызывает недоумение позиция нынешнего посла США в Польше, пропагандирующего подобную идеологию (гендерную, поддержки ЛГБТ и т.п.) в нашей стране. Но вопрос также и в том, поддерживают ли операционно этот тип протестов и другие посольства в Варшаве — например, посольство Германии.