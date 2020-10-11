Представители украинских политических сил задумались над вопросом неофициальной покупки российской вакцины от коронавируса, сообщает RT со ссылкой на источник в партии «Слуга народа» 11 октября

В сообщении СМИ приводится ссылка на собеседника канала заявившего, что «на государственные больницы надежды нет, а в частные не попасть». Другой источник RT в Министерстве здравоохранения Украины признал также, что страна оказалась не готова к пандемии.

«Число госпитализированных растет каждый день, и во многих городах врачи предлагают пациентам самостоятельно договариваться с больницей для госпитализации. Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик. Поэтому единственная возможность улучшить ситуацию — договориться с Россией о закупке вакцины», — заявил собеседник.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «слуга народа» Александр Качура делал заявление о том, что Украина должна закупить российскую вакцину от коронавируса.

Попытку договориться с российской стороной 6 октября предпринял лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинский политик попросил российского лидера рассмотреть вопрос поставок вакцины на Украину.

Число заболевших COVID-19 за сутки в мире третий день подряд бьет антирекорд © AP, Evgeniy Maloletka

Позже президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить «отдельным циникам», намекая на Медведчука, а дождаться «настоящей вакцины», которую стране якобы пообещал Евросоюз.

За последние несколько месяцев Украина многократно била антирекорд по числу зафиксированных за сутки новых зараженных коронавирусом. На данный момент в стране зарегистрировано свыше 256 тысяч случаев инфицирования COVID-19, из них 5728 — за последние сутки. Умерло, не справившись с вирусом, 4887 человек.