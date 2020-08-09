Парламентарий отметил, что за день он посетил пять участков в Бресте, собирается посетить еще два и наблюдать за закрытием участков.
«Великолепная организация, никаких волнений, напряжений каких-то… Очень по-доброму, по-хорошему идут люди», — поделился Митин впечатлениями.
По его наблюдениям, люди голосуют достаточно: первая «волна». была с утра, затем в 14-14.30 (совпадает с мск). Каких-либо жалоб от наблюдателей, который тоже ведут себя достаточно спокойно, он тоже не получал.
Сенатор отметил также, что в Бресте на улицах нет никакого скопления милиционеров, обстановка спокойная.
Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. По состоянию на 16:00 явка составила 73,4%. Активнее всех голосуют жители Гомельской области (81,87%), меньше всех проголосовали жители Минска (58,79%).
На высший государственный пост претендуют пять человек, в частности действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, и жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, которую поддержали штабы не допущенных к выборам участников президентской гонки.