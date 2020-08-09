Голосование на выборах президента Белоруссии в Бресте идет активно и но спокойно. Об этом 9 августа сообщил член делегации Парламентского собрания в составе миссии наблюдателей от СНГ, сенатор Сергей Митин в комментарии РИА Новости

«Тянут время, рвут бюллетени». Глава ЦИК Белоруссии о том, как провокаторы мешают голосовать © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Великолепная организация, никаких волнений, напряжений каких-то… Очень по-доброму, по-хорошему идут люди», — поделился Митин впечатлениями.

По его наблюдениям, люди голосуют достаточно: первая «волна». была с утра, затем в 14-14.30 (совпадает с мск). Каких-либо жалоб от наблюдателей, который тоже ведут себя достаточно спокойно, он тоже не получал.

Сенатор отметил также, что в Бресте на улицах нет никакого скопления милиционеров, обстановка спокойная.

Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье, 9 августа. По состоянию на 16:00 явка составила 73,4%. Активнее всех голосуют жители Гомельской области (81,87%), меньше всех проголосовали жители Минска (58,79%).

На высший государственный пост претендуют пять человек, в частности действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, и жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, которую поддержали штабы не допущенных к выборам участников президентской гонки.