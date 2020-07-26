Прокачивающий до 170 млн кубометров газа в сутки газопровод остановился 14 июля. Обычно на время его ремонта значительно увеличивалась прокачка через Украину. Однако на этот раз никакого увеличения транзита не произошло.
Транзит через Украину в текущем месяце в среднем составил 160 млн куб. м в сутки. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м.
Одновременно начался массированный отбор газа из хранилищ в крупнейших странах Европы — прежде всего в Германии и Австрии, а также в Нидерландах и Франции — который почти полностью заменил поставки через Nord Stream.
Проект «Северный поток» реализовал международный консорциум пяти крупных европейских энергетических компаний, созданный в 2005 году для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода, состоящего из двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. Нитки газопровода заработали поочередно в 2011 и 2012 годах.