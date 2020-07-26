Балтийский газопровод из России в Германию «Северный поток» в воскресенье утром заработал после планового технического обслуживания, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов

Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу – Новак © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Транзит через Украину в текущем месяце в среднем составил 160 млн куб. м в сутки. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м.

Одновременно начался массированный отбор газа из хранилищ в крупнейших странах Европы — прежде всего в Германии и Австрии, а также в Нидерландах и Франции — который почти полностью заменил поставки через Nord Stream.

Проект «Северный поток» реализовал международный консорциум пяти крупных европейских энергетических компаний, созданный в 2005 году для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода, состоящего из двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. Нитки газопровода заработали поочередно в 2011 и 2012 годах.