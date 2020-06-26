Отмечается, что 29% думают, что коронавирус был создан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире стало случайностью. 17,6% опрошенных считают, что COVID-19 появился естественным путем и затем распространился в мире.
Почти 13% респондентов затруднились ответить, и 3,7% опрошенных выбрали вариант «другое».
Подавляющее большинство респондентов (70,2%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае, еще 5% назвали США, 2,8% — Россию.
Вместе с тем 26,1% полагают, что именно КНР несет ответственность за разработку и умышленное распространение коронавируса, также виновными в этом называют США (10,9%) и Россию (4%).