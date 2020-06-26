Более 36% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают, что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения или нанесения ущерба отдельным странам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, на которое 26 июня ссылаются «Украинские новости»

На Украине появился новый «Ухань» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Почти 13% респондентов затруднились ответить, и 3,7% опрошенных выбрали вариант «другое». Подавляющее большинство респондентов (70,2%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае, еще 5% назвали США, 2,8% — Россию. Вместе с тем 26,1% полагают, что именно КНР несет ответственность за разработку и умышленное распространение коронавируса, также виновными в этом называют США (10,9%) и Россию (4%).