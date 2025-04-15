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Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Курск
Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Курск - 15.04.2025 Украина.ру
Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Курск
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Курск. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости
2025-04-15T10:19
2025-04-15T10:19
2025-04-15T10:55
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россия
украина
петренко
родион мирошник
владимир зеленский
следственный комитет
минобороны
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"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заверила Петренко.Она отметила, что при осмотре мест происшествий военные следователи нашли фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. В результате мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждено 11 машин. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале назвал удар циничным действием, демонстрирующим истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского. Подробнее об атаке - в материале Главное за ночь 15 апреля на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, курск, россия, украина, петренко, родион мирошник, владимир зеленский, следственный комитет, минобороны
Новости, Курск, Россия, Украина, Петренко, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Следственный комитет, Минобороны
Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Курск
10:19 15.04.2025 (обновлено: 10:55 15.04.2025)
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Курск. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости