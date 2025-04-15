https://ukraina.ru/20250415/sledkom-vozbudil-delo-o-terakte-posle-ataki-ukrainskikh-dronov-na-kursk-1062524584.html

Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Курск

Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Курск - 15.04.2025 Украина.ру

Следком возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Курск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Курск. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости

2025-04-15T10:19

2025-04-15T10:19

2025-04-15T10:55

новости

курск

россия

украина

петренко

родион мирошник

владимир зеленский

следственный комитет

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102675/67/1026756721_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_a0a109874716c8e839229c03dc4baf96.jpg

"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заверила Петренко.Она отметила, что при осмотре мест происшествий военные следователи нашли фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Ранее региональные власти сообщали, что Курск подвергся массированной атаке беспилотнков ВСУ. По данным Минобороны, регион атаковали 109 беспилотников. В результате мирная жительница погибла, еще девять человек пострадали. В нескольких домах произошли возгорания, был атакован гараж скорой помощи, повреждено 11 машин. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале назвал удар циничным действием, демонстрирующим истинные цели нацистского режима Владимира Зеленского. Подробнее об атаке - в материале Главное за ночь 15 апреля на сайте Украина.ру.

курск

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курск, россия, украина, петренко, родион мирошник, владимир зеленский, следственный комитет, минобороны