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ЕС хочет избавиться от российского газа, не попав на штрафы - Financial Times

ЕС хочет избавиться от российского газа, не попав на штрафы - Financial Times - 15.04.2025 Украина.ру

ЕС хочет избавиться от российского газа, не попав на штрафы - Financial Times

Евросоюз изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа, не выплачивая России крупные штрафы, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники

2025-04-15T09:28

2025-04-15T09:28

2025-04-15T09:28

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По данным издания, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей.В январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен указывала, что ЕК работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов, которую собирается представить в ближайшее время. Она заверяла также, что еврокомиссар по энергетике обещал представить документ в первые 100 дней работы ЕК с 1 декабря 2024 года. Таким образом, крайний срок презентации дорожной карты истек в первой половине марта.В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.Подробнее о том, почему страны Европейского Союза, в первую очередь Франция и Германия, могут обсудить возможность масштабного возобновления импорта газа из России - в материале Олега Хавича Энергетические войны: Азия готова резко увеличить импорт газа из США, а Европа – из России на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, запад, франция, олег хавич, еврокомиссия, ес