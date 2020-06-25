Правоохранительные органы России объявили в розыск молдавского политика Ренато Усатого. Об этом сам Усатый сообщил 25 июня на своей странице в соцсети Facebook

«На меня сегодня подали в розыск на территории Российской Федерации <…> Хотят на следующей неделе подать уже в Интерпол. Более того, меня хотят очень быстро осудить, чтоб я не мог выдвигаться ни на президентские выборы, ни на досрочные парламентские», — сказал Усатый.

Под антироссийским брендом. Молдавский олигарх Плахотнюк хочет пробраться в Украину к Порошенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Усатый Ренато Георгиевич, родившийся 4 ноября 1978 года в городе Фалешты (данные совпадают с данными политика).

В апреле официальный представитель МВД России Ирина Волк говорила, что ведомство заочно предъявило Усатому обвинения в незаконном выводе средств из России по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), и п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Тогда сообщалось, что дело Усатого связано с расследованием «молдавского ландромата» — масштабного вывода денег из России через молдавские банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов страны и экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком.