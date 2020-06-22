Президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Times 18 июня выразил опасение, что если голосование будет проходить по почте, как настаивают демократы, то он рискует проиграть.
В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий отметил, что голосование по почте — это большая проблема избирательной системы США, поскольку обратно присылают меньше заполненных бюллетеней, чем высылалось чистых.
«Это большой бардак, с которым они живут с момента основания. Тем не менее, выборы проходят. Другое дело, что эта чёрная дыра никогда не использовалась для того, чтобы проигравшая сторона не признавала результаты выборов, а в 2020 году такое будет обязательно. Кто бы ни проиграл, он скажет, что выборы не легитимны. В 2016 году Хиллари Клинтон признала поражение на выборах, но спустя два года на всех каналах говорила, что в США сейчас нелегитимный президент. Свободно говорила те вещи, которые раньше были немыслимы. А вот 4 ноября 2020 года (на следующий день после президентских выборов. — Ред.) проигравшая сторона обязательно скажет, что выборы были нелегитимные. Это точно», — заявил эксперт.