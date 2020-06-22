Как сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, если четыре года назад бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон признала поражение, то в этом году, кто бы ни проиграл — демократ или республиканец, — заявит о нелегитимности выборов

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Washington Times 18 июня выразил опасение, что если голосование будет проходить по почте, как настаивают демократы, то он рискует проиграть. Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий отметил, что голосование по почте — это большая проблема избирательной системы США, поскольку обратно присылают меньше заполненных бюллетеней, чем высылалось чистых.

«Это большой бардак, с которым они живут с момента основания. Тем не менее, выборы проходят. Другое дело, что эта чёрная дыра никогда не использовалась для того, чтобы проигравшая сторона не признавала результаты выборов, а в 2020 году такое будет обязательно. Кто бы ни проиграл, он скажет, что выборы не легитимны. В 2016 году Хиллари Клинтон признала поражение на выборах, но спустя два года на всех каналах говорила, что в США сейчас нелегитимный президент. Свободно говорила те вещи, которые раньше были немыслимы. А вот 4 ноября 2020 года (на следующий день после президентских выборов. — Ред.) проигравшая сторона обязательно скажет, что выборы были нелегитимные. Это точно», — заявил эксперт.