Министерство финансов Украины подготовило рекомендации для чиновников с требованием отказаться от риторики, содержащей слова и конструкции «дефолт», «отмена национализации "Приватбанка"» и «компромисс» с олигархом Игорем Коломойским. Фото документа 27 апреля обнародовали «Украинские новости»

Игорь Коломойский. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

Также рекомендуется отказаться от публичных прогнозов, оценок и расчетов по госдолгу тем лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы. В комментариях на экономические темы следует использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах. Любые комментарии по поводу выпуска суверенных еврооблигаций можно давать лишь по согласованию с Минфином, советниками ведомства и юристами.

Кроме того, отмечается, что комментарии по вопросам госдолга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться. Невыполнение рекомендаций может иметь серьезные последствия для страны.