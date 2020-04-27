«Под запрет попали слова и фразы: "дефолт", "технический дефолт", "реструктуризация", "репрофайлинг", "отмена национализации "Приватбанка", "компромисс с бывшими владельцами "Приватбанка", "рецессия" и некоторые другие», — говорится в сообщении.
Также рекомендуется отказаться от публичных прогнозов, оценок и расчетов по госдолгу тем лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы. В комментариях на экономические темы следует использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах. Любые комментарии по поводу выпуска суверенных еврооблигаций можно давать лишь по согласованию с Минфином, советниками ведомства и юристами.
Кроме того, отмечается, что комментарии по вопросам госдолга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться. Невыполнение рекомендаций может иметь серьезные последствия для страны.