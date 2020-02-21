«По предварительной информации, пассажирку с симптомами респираторного заболевания выявили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ). С целью исключения подозрения на коронавирус вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, был отцеплен на станции "Брянск"», — говорится в материале.
Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения — Москву.
Сейчас «Укрзализныця» в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне.
Дальнейшие действия по процедуре возврата поезда на Украину определят позже. Санитарные мероприятия будут обеспечены как по бригаде, так и по подвижному составу поезда.
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