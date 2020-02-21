На границе Украины и России российские пограничники сняли с поезда №6 сообщением Москва-Киев китаянку с симптомами ОРВИ, а вагон, в котором путешествовала пассажирка был отцеплен на станции «Брянск». Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба «Укрзализныци»

Коронавирус убил больше 2,1 тысячи человек, заразились почти 76 тысяч © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения — Москву.

Сейчас «Укрзализныця» в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне.

Дальнейшие действия по процедуре возврата поезда на Украину определят позже. Санитарные мероприятия будут обеспечены как по бригаде, так и по подвижному составу поезда.

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