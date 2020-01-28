Вопрос транспортировки нефти из Казахстана в Белоруссию должны решить между собой РФ и Белоруссия, заявил заместитель главы Минэнерго Казахстана Мурат Журебеков. Об этом пишет во вторник, 28 января, РИА Новости

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой ранее заявил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

«Мы с российской стороной переговоров не вели, транспортировка нефти в Белоруссию через систему "Дружба" была инициативой Белоруссии. Поэтому мы считаем, что этот вопрос должен решаться между Белоруссией и РФ», — сказал Журебеков журналистам.

Москва-Минск - незавершенный транзит. О чем Путин будет говорить с Лукашенко в Сочи © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть.