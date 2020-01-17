Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что депутаты его политсилы в парламенте проголосуют за отставку премьера Алексея Гончарука единогласно, если президент Владимир Зеленский внесет в Раду представление. Об этом 17 января сообщается в Telegram-канале The Панда

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