«Глава фракции «Слуга народа» Арахамия рассказал, что на сегодня нет причин для отставки премьер-министра и вообще с Кабмином все хорошо. Но, если президент передаст заявление Гончарука в Раду, то фракция проголосует за отставку единогласно», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали о том, что на сигнальном голосовании во время заседания фракции «Слуга народа» голосов за отставку Гончарука было недостаточно. Во время выступления в Раде премьер обратился к президентской фракции со словами благодарности и призвал сплотиться с правительством, чтобы принимать решения вместе.