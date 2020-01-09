Хаджизаде сообщил, что «иранские войска выпустили 13 ракет по базам США, но были готовы запустить сотню ракет» в ответ на убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани.
«Мы не стремились убивать [военнослужащих США], но пытались нанести ущерб вражеской военной технике», — приводит его слова агентство.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил в СМИ, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.
Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Сулеймани.