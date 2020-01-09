Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат противника, а нанесение ущерба военной технике. Об этом в четверг, 9 января, заявил командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает агентство Fars

США и Иран: начало конца © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк Касема Сулеймани. «Мы не стремились убивать [военнослужащих США], но пытались нанести ущерб вражеской военной технике», — приводит его слова агентство. Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил в СМИ, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается. Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Сулеймани.