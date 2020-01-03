Россия прекратила подачу нефти на Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Об этом 3 января сообщило агентство РИА Новости

Как уточняется, подача сырой нефти прекратилась с 1 января 2020 года, а «непрерывные партии» закончились 31 декабря.

«Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», — приводит информацию от источника в нефтяной отрасли республики РИА Новости.

При этом собеседник агентства сообщил, что у Белоруссии пока есть запасы нефти и оба НПЗ пока работают в штатном режиме. Всего на территории Белоруссии расположены два нефтеперерабатывающих завода — в городе Мозырь (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан»). «Россия совершенно не знает, что такое Белоруссия и чем она живет» — Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» подтвердили, что российские поставки прекращены, а загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. При этом представитель концерна отметил, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов.

В «Транснефти», в свою очередь, уточнили, что в настоящее время прокачивают нефть в рамках заявок от нефтекомпаний. «У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ», — пояснил официальный представитель компании Игорь Демин.

Напомним, в конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 миллионов тонн.

Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены. В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренностей по поставкам нефти на белорусские НПЗ пока не удалось, но диалог будет продолжен.