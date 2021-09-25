Для Молдавии Приднестровская республика - это альтернативная и нежелательная модель развития. А значит, её надо уничтожить и сделать это можно лишь при выводе российских миротворцев и ликвидации российских военных складов в ПМР, считает политолог Игорь Иваненко

- Игорь, как надо относиться к заявлениям Майи Санду, сделанных в ее выступлении на сессии Генассамблеи ООН, о выводе российских войск из Приднестровья и вывозе оттуда оружия с военных складов, которые остались там со времен СССР, и которые находятся под охраной российской армии? Насколько его можно воспринимать как серьезное, а не дежурное? Последуют за этим заявлением какие-то серьезные действия молдавской власти?

— В этом заявлении нет ничего экстраординарного. Напомню, что все президенты Республики Молдова с момента "заморозки" конфликта с Приднестровьем делали заявления о необходимости вывоза оружия и вывода российских войск. Просто формально пророссийские Воронин и Додон заявляли о постепенности этого процесса, а еврооптимисты настаивали на немедленных уступках России.

До тех пор как будет существовать "суверенное и независимое" молдавское государство в нынешнем этнократическом формате, его лидеры неизбежно будут делать подобные заявления. Для них Приднестровская республика — это альтернативная и нежелательная модель развития. А значит, её надо уничтожить и сделать это можно лишь при выводе миротворцев и ликвидации российских военных складов в Приднестровье.

Пикантность именно этого заявления Санду состоит в том, что оно произнесено в условиях, когда вся Молдова с волнением следит за ценовым ралли на газовом рынке Европы. Если нынешнее проевропейское правительство Молдавии не договорится о скидке с Газпромом, даже сложно представить, что ждёт молдавскую экономику в следующем году. Вероятно таким, подчёркнуто напористым тоном Санду как раз и намекает на уступку по газовому вопросу для своей республики.

- Что будет с Приднестровьем в случае вывода оттуда российских войск? Каковы возможные сценарии и прогнозы?

— Конечно же, возрастет угроза силового подавления "приднестровского сепаратизма". Но это далеко не единственная опасность, которую несёт вывод войск России из Приднестровья. На мой взгляд пошатнётся лояльность к Приднестровской республике самих политических элит. Чиновники ведь в большинстве своём люди довольно меркантильные. Можно полноценно отдаваться работе на государство, которое прочно стоит на ногах. Но если это государство чувствует себя не уверенно могут возникнуть сомнения в целесообразности чиновничьей карьеры.

Есть у вывода войск и экономический аспект. Многие приднестровские россияне работают в структурах Ограниченной Группы Российских Войск (ОГРВ) в Приднестровье, ряд местных предприятий занимаются снабжением воинских частей и создают за счёт этого рабочие места. Ещё одним важным аспектом является то, что после ухода русских войск и пересмотра статуса ПМР может встать вопрос о судьбе Молдавской ГРЭС — крупнейшей электростанции в городе Днестровске, на юге Приднестровья.

Этот актив входит в состав российской группы Интер РАО ЕЭС. А как известно правительство Молдавии не раз заявляло, что не гарантирует право собственности на объекты, расположенные в Приднестровье, приватизированные без согласования с Кишинёвом. Что уж говорить о защите более мелких инвестиций российского бизнеса и государства в приднестровские активы.

- Прошло 30 лет с момента появления ПМР. Есть ли у нее будущее и с кем — с Россией или Молдавией? Что об этом думают сами приднестровцы?

— В идеале будущее Приднестровья, как с Россией, так и с Молдавией. Но, к сожалению, данный сценарий невозможен, поэтому приходится выбирать. С Россией у Приднестровья общая гуманитарная сфера, единое оборонное пространство, многие приднестровские пенсионеры получают пенсию от РФ. К том же всё законодательство ПМР строится по российским стандартам.

В конце концов большинство приднестровцев идентифицируют себя как русские, у доброй половины и паспорта российские имеются. С Молдавией же сближают экономические связи, через Кишинёв лежит очень востребованный путь в Европу. Многие предприятия из ПМР имеют контрагентов в Европейском Союзе, а многие приднестровцы, как их соседи в Бессарабии и Одесской области, работают в европейских странах.

Приднестровцы не отделяют себя от России и с завистью смотрят на Калининградскую область, но по деловым и личным целям часто бывают в Молдавии, граница между Тирасполем и Кишинёвом довольно прозрачная. Конечно, если провести плебисцит в Приднестровье о статусе регионе абсолютное большинство жителей региона выскажутся за присоединение к Российской Федерации.

Однако 30 лет существования Приднестровья в нынешнем статусе хорошо научили его жителей, что малые государственные образования мало что решают (будь то ПМР или РМ). Гораздо больше зависит от больших геополитических игроков. Россия относится именно к таким, поэтому на неё продолжают смотреть с большой надежной и всячески сопереживают ей. Приднестровская мечта — дождаться такого усиления России, чтобы Москва перестала считаться с условностями международного права и забрала Приднестровье под своё крыло.